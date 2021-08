Cardano (ADA) casse 2 $ pour la première fois depuis mai, pourquoi un nouveau record de tous les temps est imminent Crypto new media

Visitez l’article original*

Cardano (ADA) a récemment connu une série de succès. Le prix de l’ADA a connu une croissance croissante sur le marché. Après s’être effondré à près de 1 $, l’actif numérique a maintenant rebondi pour reprendre sa place dans les charts du marché. Les baisses de prix des deux derniers mois n’ont pas semblé avoir eu beaucoup d’effet sur le prix de l’actif numérique, car le prix est maintenant remonté au-dessus de 2 $ comme s’il n’avait pas connu de difficultés auparavant.

Avec ce nouveau point cassé pour la première fois depuis des mois, le prochain objectif de l’actif reste le plus haut historique qu’il avait atteint en mai avant de retomber. Le prix le plus élevé de tous les temps de 2,20 $ est plus proche que jamais. Et il est très probable que le prix atteindra cet objectif en un rien de temps, étant donné que le marché maintient la dynamique actuelle et la trajectoire des prix.

Bonne nouvelle envoyant des barils de prix

Une vague de bonnes nouvelles a récemment secoué la communauté Cardano. Le lancement du réseau de test public Alonzo Purple sera la dernière phase de test du projet, qui se terminera par l’obtention par le réseau d’une capacité de contrats intelligents. L’équipe de développement a annoncé le lancement du testnet public sur Twitter. Expliquant que les testeurs des précédents réseaux de test Alonzo White et Blue seront utilisés pour effectuer les tests. Avec les développeurs intéressés qui auront accès au réseau.

Cardano (ADA) a également récemment obtenu l’approbation d’être cotée en bourse au Japon. Sans doute l’une des approbations les plus difficiles à recevoir pour un projet de cryptographie sur le marché. Cela a mis l’actif numérique sur la bonne voie pour devenir l’une des crypto-monnaies les plus précieuses du marché. Ouverture du jeton à un marché de plus de 100 millions de personnes qui n’avaient auparavant pas pu accéder à la pièce.

Alors que le réseau approche de l’intégration complète des contrats intelligents, la communauté a maintenu sa confiance dans l’actif. Les sentiments de détention abondent dans les communautés d’investisseurs. Conduisant à moins de pression de vente et plus de pression d’achat. Dont la flambée actuelle des prix de l’actif peut être attribuée.

Le prix de Cardano (ADA) continue de surperformer

Le prix de l’ADA au cours des dernières 24 heures a été incroyablement intéressant à regarder. Parallèlement au reste du marché dans le rallye haussier, le prix semble dépasser celui des autres crypto-monnaies du marché.

Le prix de l’ADA s’envole vers un niveau record | Source : ADAUSD sur TradingView.com

L’analyse des prix sur 24 heures montre que l’actif a enregistré une variation de prix de 14,77% au cours des dernières 24 heures au moment de la rédaction de cet article. Conduisant à des gains massifs dans le prix. Enfin, poussant le prix des actifs au-dessus du point de résistance de 2 $.

Cardano (ADA) ne se négocie pas au-dessus de 2 $, avec des indicateurs indiquant que 2 $ pourraient être le nouveau point d’atterrissage de l’actif sur la voie d’un nouveau sommet historique. Une augmentation de 0,20 $ à partir de maintenant établira un nouveau record pour le prix de l’actif. Et à mesure que chaque heure s’écoule et que le prix continue d’afficher des indicateurs haussiers, un nouveau record sera très probablement brisé d’ici la fin du week-end.

