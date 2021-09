Cardano (ADA) collabore avec Dish Network et Chainlink

in

La société mère de Cardano, Input Output, a annoncé sa collaboration avec Chainlink.

Cardano est en hausse dans la crypto-monnaie mondiale. La communauté blockchain pense qu’elle a du potentiel. Selon CoinMarketCap, ADA est la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Après ces jours positifs, le fondateur et PDG de Cardano, Charles Hoskinson, a annoncé une collaboration avec DISH. De plus, l’accord devrait permettre à Dish Network d’offrir DID à ses 8 millions de clients.

Cela rassemble les technologies mondiales de téléphonie et de blockchain. Hoskinson a annoncé le partenariat lors du Cardano Summit 2021. De plus, il s’agit de l’une des premières collaborations dans le secteur de la cryptographie.

Selon Hoskinson, la collaboration permettrait au fournisseur mondial de télécommunications de libérer de la valeur pour ses clients. Ainsi, la blockchain Cardano est maintenant introduite dans Dish.

La société mère de Cardano, Input Output, a annoncé sa collaboration avec Chainlink pour aider les développeurs à créer des applications financières décentralisées sécurisées (DeFi). Certainement, cela permettra un support supplémentaire aux développeurs qui travaillent sur la blockchain Cardano pour développer des contrats intelligents.

Le responsable des partenariats blockchain, Niki Ariyasinghe chez Chainlink Labs, a déclaré :

«Nous avons énormément de respect pour l’écosystème Cardano. Pour nous, il s’agit du bon moment pour s’engager avec l’écosystème Cardano […] et associez-le à Chainlink, qui est vraiment conçu pour permettre les contrats intelligents.

À la suite de cette fantastique collaboration, Hoskinson a souligné que l’identification, le flux de partage des capacités de données et d’autres possibilités existent.

Afin de créer un réseau où les clients peuvent se déplacer en douceur d’un endroit à un autre, Hoskinson affirme que l’architecture commerciale est restée rigide. Selon CoinMarketCap, le prix Cardano aujourd’hui est de 2,19 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 5 958 476 157 USD.

