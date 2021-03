Cardano (ADA) corrige les gains, pourquoi il pourrait se rallier à 1,5 $ ⋆ Crypto new media

Le prix de Cardano a gagné plus de 25% cette semaine et il a cassé la zone de résistance clé de 1.200 $. L’ADA devrait continuer à dépasser les niveaux de résistance de 1,300 $ et 1,400 $.

ADA montre de nombreux signes positifs au-dessus du niveau pivot de 1,200 $ par rapport au dollar américain.

Le prix se négocie bien au-dessus de 1,2000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 (4 heures).

Il y a eu une cassure au-dessus d’une ligne de tendance baissière cruciale avec une résistance proche de 1,050 $ sur le graphique à 4 heures de la paire ADA / USD (source de données de Bitfinex).

La paire pourrait se corriger à la baisse, mais la tendance plus large est à la hausse et elle pourrait dépasser 1,500 $.

Cardano (ADA) corrige les gains

Après avoir formé une base de support au-dessus des niveaux de 0,9980 $ et 1,00 $, le prix de cardano a commencé une nouvelle augmentation. Le prix ADA a cassé les niveaux de résistance de 1,120 $ et 1,200 $ pour passer dans une zone positive.

Il y a également eu une cassure au-dessus d’une ligne de tendance baissière cruciale avec une résistance proche de 1,050 $ sur le graphique à 4 heures de la paire ADA / USD. La paire a même effacé la zone de résistance de 1,220 $. Il se négocie désormais bien au-dessus de 1,2000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 (4 heures).

ADA a grimpé vers la résistance de 1,480 $ et un sommet s’est formé près de 1,472 $. Récemment, il y a eu une correction à la baisse sous la zone de support de 1,335 $. Le prix a également grimpé en dessous du niveau de retracement Fib de 50% du mouvement à la hausse du swing de 1,001 $ au plus haut de 1,472 $.

Source: ADAUSD on TradingView.com

Cependant, les taureaux protègent la zone de support clé de 1,2000 $. Le prix maintient également le niveau de retracement Fib de 61,8% du mouvement à la hausse du swing de 1,001 $ au plus haut de 1,472 $.

S’il y a une cassure à la baisse sous le support de 1,200 $ et la moyenne mobile simple de 100 (4 heures), il pourrait y avoir un changement de tendance. Dans le cas déclaré, le prix pourrait baisser vers le support de 1,050 $.

Une nouvelle augmentation?

Si le prix de cardano reste au-dessus du support de 1.200 $, il pourrait commencer une nouvelle augmentation. À la hausse, une résistance immédiate est proche de 1,300 $ et 1,335 $.

La prochaine résistance majeure est proche des niveaux de 1,400 $ et 1,405 $. Une cassure nette au-dessus de la résistance de 1 400 $ ouvrira très probablement la porte à une augmentation régulière vers le niveau de 1 500 $ à court terme.

Indicateurs techniques

MACD 4 heures – Le MACD pour ADA / USD prend lentement de l’ampleur dans la zone baissière.

RSI de 4 heures (indice de force relative) – Le RSI pour ADA / USD teste maintenant le niveau 50.

Principaux niveaux de support: 1 200 USD, 1 180 USD et 1 050 USD.

Principaux niveaux de résistance – 1,300 $, 1,335 $ et 1,400 $.