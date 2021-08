Cardano ($ ADA) doit maintenir un niveau clé pour rester haussier, déclare le trader vétéran Peter Brandt Crypto new media

in

Le trader vétéran de crypto-monnaie Peter Brandt, connu dans l’espace des crypto-monnaies pour avoir qualifié avec précision la baisse de 84% de Bitcoin en 2018, a révélé qu’un nouveau développement dans le graphique de Cardano (ADA) montre que la crypto-monnaie est agréable à maintenir un niveau clé pour rester haussier.

Dans un tweet, Brandt a noté que les récentes avancées du prix de la crypto-monnaie avaient “un long chemin à parcourir pour annuler le potentiel baissier” d’un modèle de tête et d’épaules vu dans le graphique de la crypto-monnaie plus tôt.

Le trader a noté que l’action sur les prix peut être considérée comme haussière “tant que le prix reste supérieur à 1,25”.

Nouveau développement à Cardano $ADAUSD L’avancée jusqu’au plus haut du 4 juillet contribue grandement à annuler le potentiel baissier du sommet H&S dans cette crypto. En fait, cette action sur les prix peut être considérée comme haussière tant que le prix reste supérieur à 1,25 pic.twitter.com/gxkneUuucN – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 10 août 2021

Plus tôt ce mois-ci, le graphique de Brandt montrant un schéma de tête et d’épaules sur la crypto-monnaie a suscité une réponse du fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui a rejeté l’analyse technique, suggérant que les marchés sont maintenant trop compliqués pour que cela fonctionne et le comparant même au « vaudou » qui n’a pas de sens.

Un motif tête et épaules, selon Investopedia, est une formation graphique qui apparaît comme «une ligne de base avec trois pics», celui du milieu étant le plus élevé et les deux autres étant proches de la hauteur – formant ce qui ressemble à une tête et deux épaules.

Dans l’analyse technique, un modèle de tête et d’épaules est utilisé pour prédire un renversement de tendance haussier à baissier et est “considéré comme l’un des modèles de renversement de tendance les plus fiables”. Au moment de mettre sous presse, ADA se négocie à près de 1,7 $, selon CryptoCompare.

À l’époque, Hoskinson a déclaré que l’appel de Brandt était “une analyse strictement technique et non fondamentale basée sur son interprétation de graphiques arbitraires”. Il a ajouté que les marchés sont aujourd’hui trop évolués pour qu’une telle analyse fonctionne.

L’ADA de Cardano a une mise à niveau majeure à venir dans un avenir proche, qui, a confirmé Hoskinson, rendra les contrats intelligents disponibles sur son réseau dès son lancement. Le mois dernier, le populaire portefeuille Yoroi d’ADA a lancé un connecteur d’application décentralisé qui permettra aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec les contrats intelligents et ces applications une fois qu’ils seront mis en ligne sur le réseau Cardano.

Auparavant, Amy Arnott, stratège de portefeuille chez Morningstar qui se concentre sur les crypto-monnaies, a révélé qu’elle pensait que ADA pourrait devenir l’une des trois plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et se généraliser, avec Bitcoin et Ethereum.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT D’IMAGES

Image en vedette via Unsplash