Cardano (ADA) est maintenant disponible sur Nexo Exchange

Les utilisateurs de Nexo peuvent désormais acheter et vendre la pièce Cardano (ADA / USD), obtenir des prêts garantis par Cardano à environ 7% d’intérêt et gagner jusqu’à 8% d’intérêt sur la pièce. L’ajout de Cardano créera non seulement plus de pression d’achat pour ADA, mais réduira également la pression de vente et augmentera ses bénéfices, selon un communiqué de presse de Nexo obtenu par Invezz.

Réponse à une demande écrasante

Nexo, une institution leader dans le domaine des actifs numériques, a lancé son intégration ADA à la suite de la forte demande de la communauté ADA et des clients actuels de Nexo. Avec cet ajout, la plateforme offre un total de 20 actifs disponibles pour les services.

Nexo lance tous les services pour Cardano, à l’exception des fonctions de retrait et de dépôt, car ils nécessitent des intégrations blockchain « qui prennent du temps », selon le communiqué de presse. De cette façon, Nexo peut répondre aux besoins croissants des utilisateurs et ajouter de nouvelles devises à sa sélection de services financiers tout en établissant une demande pour le nouvel actif avant d’investir des ressources de développement dans l’intégration de la blockchain. L’approche de Nexo palliera le manque notable de ressources de développement.

« Lève ta jambe sérieusement »

Le co-fondateur et associé directeur de Nexo, Antoni Trenchev, a commenté dans le communiqué de presse que les organisations de blockchain comme Nexo et Cardano peuvent se donner un « avantage sérieux » dans la finance numérique. L’exécutif a ajouté :

« L’activité de Nexo crée des bénéfices supplémentaires pour ADA, réduisant la pression de vente, augmentant sa valeur et créant un afflux d’utilisateurs, y compris des personnes qui pourraient débuter dans la crypto. Réciproquement, Cardano élargit notre marché total adressable et élargit les options pour les clients existants lorsqu’ils investissent des fonds via notre plateforme.

La blockchain en constante croissance de Cardano, les mécanismes de preuve de participation progressifs et la communauté en expansion augmenteront les actifs gérés par Nexo, amélioreront la base de clients de Nexo et, en fin de compte, étendront l’utilisation de la plate-forme Nexo comme de la devise ADA.

Romain Pellerin, CTO du cabinet d’ingénierie blockchain IOHK, dont le cœur de métier est le développement de Cardano, Il a dit:

« L’interopérabilité est essentielle pour une adoption plus généralisée de la blockchain et des crypto-monnaies et notre partenariat avec Nexo est une autre étape vers ce voyage. Ce partenariat permettra non seulement aux détenteurs d’ADA de gérer leur portefeuille, mais permettra aux utilisateurs d’acheter ADA directement avec fiat ou avec crypto sur Nexo Exchange.

