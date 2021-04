Cardano ADA est un Altcoin que vous devriez vraiment regarder

Altcoin Cardano (CCC:ADA-USD) est devenu un favori des investisseurs ces derniers mois. Depuis le début de l’année, ADA a rapporté plus de 570% et son prix oscille actuellement autour de 1,50 $.

Source: Shutterstock.com

Par comparaison, Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD) ont rapporté plus de 98% et 144%, respectivement.

Aujourd’hui, il existe des milliers d’altcoins que l’on peut acheter. Avec une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars, Cardano, une plate-forme blockchain, fait désormais partie des dix meilleurs cryptos.

Maintenant, les investisseurs se demandent si l’enthousiasme actuel pourrait pousser l’ADA encore plus haut. Dans les semaines à venir, le battage médiatique actuel autour de Cardano pourrait être remplacé par des prises de bénéfices et une augmentation de l’agitation.

Cependant, la course de taureaux dans de nombreux altcoins comme Cardano ne fait que commencer. Voici pourquoi.

La plateforme Cardano s’agrandit

La plate-forme Cardano a commencé son développement en 2015 avant d’être terminée et rendue publique en 2017. Elle a été mise en place par Charles Hoskinson, co-fondateur d’Ethereum.

ADA est le jeton natif de la plate-forme Cardano, qui a été inspiré par la recherche universitaire. Chaque transaction est enregistrée de manière permanente et transparente sur la blockchain de la plateforme. La Fondation Cardano agit en tant que dépositaire qui promeut et normalise la plate-forme.

Une recherche récente de Kursat Aydinli de l’Université de Zurich, en Suisse, souligne que «Cardano est une blockchain Proof-of-Stake (PoS) initiée et développée par la Fondation IOHK, une société de technologie spécialisée dans les applications peer-to-peer et les crypto-monnaies. »

Bitcoin a un système de preuve de travail (PoW) plus coûteux. Il existe deux couches principales: la couche de règlement Cardano (CSL) et la couche de calcul Cardano (CCL). En tant qu’unité de compte, CCL est l’endroit où les transactions ADA se produisent presque instantanément avec des frais de transaction minimes.

D’autre part, en tant que colonne vertébrale de la technologie blockchain, CCL est l’endroit où se produisent les fonctions avancées concernant les contrats intelligents ou la reconnaissance d’identité. Les analystes de la blockchain s’attendent à ce que la plate-forme Cardano devienne un leader dans la création de contrats intelligents et la création d’applications décentralisées.

Depuis mars, ADA est devenu disponible sur Coinbase, la plate-forme d’échange de crypto-monnaie qui devrait devenir publique en 2021. Auparavant, de nombreuses personnes l’échangeaient sur le Binance Plate-forme. Désormais, l’offre d’ADA est ouverte à un public beaucoup plus large, ce qui signifie plus de demande.

Les nouvelles les plus récentes sont venues de Charles Hoskinson, qui a déclaré que Cardano pourrait bientôt prendre en charge les marchés de jetons non fongibles (NFT). Un tel développement serait certainement un catalyseur majeur du prix de l’ADA.

The Bottom Line sur ADA

Les leaders des altcoins de 2020 ne seront pas nécessairement les plus grands noms de 2021. Cardano reste un concurrent sérieux pour devenir l’un des meilleurs altcoins pour le reste de cette année.

En raison de sa grande capitalisation boursière, c’est actuellement une monnaie très populaire parmi de nombreux autres dans l’espace crypto. Beaucoup sur le marché s’attendent maintenant à ce que l’ADA dépasse largement les 2 $ dans les mois à venir.

Cependant, il existe des risques avec les cryptos. La technologie blockchain en est encore à ses balbutiements. L’anonymat étant facilement accessible, les fraudeurs pourraient facilement se cacher derrière une liste de numéros.

De plus, même avec les grandes entreprises qui se jettent à bord de l’espace crypto, il y a encore peu de preuves tangibles que l’ADA, ou d’autres altcoins, puisse faire partie de notre vie quotidienne à court terme. L’intégration dans le courant dominant est longue et coûteuse.

Les investisseurs intéressés devraient garder un œil sur Cardano en vue d’acheter les creux. Ceux qui sont sceptiques à l’égard des altcoins pourraient vouloir les observer et les rechercher plus avant pour le moment.

En tant que nouvelle technologie, blockchain et nouvelle classe d’actifs, les altcoins offriront beaucoup plus d’opportunités aux investisseurs à long terme.

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.