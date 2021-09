Cardano (ADA) lance avec succès des contrats intelligents

Cardano (ADA) a fait le plus grand pas de son histoire jusqu’à présent hier, le 12 septembre, lorsqu’il a terminé avec succès son hard fork Alonzo, lançant effectivement des contrats intelligents sur son réseau principal.

La décision a été annoncée sur Twitter et l’annonce a confirmé le succès de la mise à jour à l’époque 290.

Bien sûr, c’est un grand pas pour Cardano, mais le projet n’a pas tardé à souligner qu’il en était encore à ses balbutiements. En d’autres termes, il n’a apporté que des fonctionnalités de contrat intelligent, et il est maintenant temps de commencer le véritable développement de son écosystème. Jusqu’à présent, Cardano n’a créé que des outils qui le conduiront à être le meilleur possible, et maintenant c’est au tour de la communauté de faire avec ces outils ce qu’ils aiment et de faire de Cardano la plate-forme leader.

Le projet l’a exprimé lui-même, dans ses propres mots : « C’est là que la mission commence vraiment, alors que nous, toute la communauté, commençons à développer la vision à laquelle nous travaillons tous depuis si longtemps.

Cardano met en garde contre des attentes excessivement élevées

Bien que Cardano veille toujours à ne pas en faire trop, le fait est qu’il est déjà en passe de devenir l’un des meilleurs projets de l’industrie de la cryptographie. Il a déjà une communauté massive et extrêmement solidaire, et est déjà le troisième plus grand crypto par capitalisation boursière, ce qui signifie qu’il ne manque certainement pas d’attention.

Par conséquent, son développement est susceptible d’avancer à grande vitesse, ce qui signifiera l’augmentation rapide de son nombre de protocoles dApp et DeFi, sans parler de la demande extrême d’ADA, qui a enfin de vrais cas d’utilisation, et le potentiel d’atteindre une limite illimitée. nombre d’entre eux.

Une fois de plus, le projet faisait de son mieux pour ne pas susciter trop d’enthousiasme concernant ce développement, affirmant même qu’il y avait de grandes attentes concernant la mise à jour, et certaines d’entre elles sont même un peu déraisonnables. Un exemple est que les observateurs de Cardano s’attendent à un écosystème sophistiqué de dApps prêts à l’emploi disponibles immédiatement après la mise à jour.

Bien sûr, ce n’est pas possible. Mais, grâce à tout le travail, l’attention et la popularité que Cardano a reçus jusqu’à présent, vous trouverez peut-être plus facile de créer un tel écosystème, et vos progrès pourraient être plus rapides et plus faciles à détecter qu’ils ne l’auraient été autrement, si le projet était nouveau.

