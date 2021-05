Cardano (ADA) lance un autre projet en Afrique, cette fois en Tanzanie

Cardano (ADA) a pris de nouvelles mesures pour consolider son intérêt pour le marché africain. Le réseau a récemment annoncé un autre partenariat en Tanzanie pour faciliter l’autonomisation financière, l’identité numérique et la connectivité Internet aux communautés rurales du pays.

Charles Hoskinson, PDG d’IOHK, la société mère de Cardano, a commenté le développement.

Il a souligné l’importance de l’Afrique dans l’adoption massive des crypto-monnaies. Selon Hoskinson, la pénétration des crypto-monnaies et de la blockchain en Afrique pourrait dépasser le reste du monde à l’avenir. Il a ajouté que l’intérêt de Cardano pour le continent commençait à porter ses fruits.

L’intérêt de Cardano pour l’Afrique grandit

Il a toujours été supposé que Cardano s’était associé à un ou plusieurs gouvernements en Afrique. Les spéculations se sont intensifiées plus tôt cette année à la suite des tweets d’Hoskinson sur l’atterrissage des oiseaux.

Cependant, février est passé, mais aucune annonce n’a confirmé la rumeur ou toute autre rumeur. Cela n’a pas empêché les gens de spéculer sur les projets massifs que Cardano planifie en Afrique.

Mais Cardano a annoncé mardi un partenariat visant à améliorer l’éducation et l’emploi en enregistrant et en vérifiant numériquement les notes en Éthiopie via une blockchain.

Aujourd’hui, la société a lancé un autre projet en Tanzanie pour construire une infrastructure évolutive dans le pays.

ADA à utiliser comme moyen de paiement

Le projet sera réalisé en partenariat avec World Mobile. Il offrira un accès Internet mobile et fournira une identité numérique aux clients des télécommunications, avec ADA comme moyen de paiement.

Il fournira également des cadres pour aborder la question de l’inclusion financière, en particulier le manque d’accès aux produits financiers et le problème de la non-bancarisation.

Cardano dit vouloir combler l’écart et fournir une valeur économique réelle. Il fait partie de la «Stratégie Afrique» globale de Cardano, qui favorise l’adoption de Cardano en Afrique pour les gens ordinaires et les entreprises.