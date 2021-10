Cardano (ADA), le prix XRP pourrait retester ces niveaux avant de monter en flèche ! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Points forts

Le XRP pourrait éventuellement atteindre des sommets d’environ 1,2 $. Les ventes extrêmes feraient chuter le XRP en dessous de 1 $. ADA pourrait atteindre sa résistance autour de 2,4 $ mais pourrait tester ses niveaux de support avant la tendance haussière.

L’espace crypto a été une voile difficile pour les altcoins tels que XRP et ADA. Cependant, les pièces ont réussi à résister à des vents forts et en rafales. Pendant ce temps, les investisseurs et les commerçants attendent avec impatience une sortie du blues.

Prix ​​XRP

Le XRP au moment de la presse se négocie à 1,09 $, avec des gains négatifs pour les dernières 24 heures à 1,1%. La capitalisation boursière s’élève à 51 193 598 011. Alors que le volume des transactions au cours des dernières 24 heures oscille autour de 3 742 571 734 $.

XRP s’est déplacé le long du triangle descendant. Une formation triple top est visible sur les cartes. La pièce a tenté de percer à chaque fois et n’a pas réussi à maintenir l’élan.

L’actif numérique s’est déplacé le long d’une plage étroite. S’il sort du triangle, on peut s’attendre à ce qu’il atteigne sa résistance à 1,2 $. Au contraire, XRP se déplacerait dans la plage étroite. Cependant, des ventes extrêmes entraîneraient une chute du XRP en dessous de 1 $.

Cardano (ADA)

Cardano, l’altcoin de premier plan au moment de la publication, se négocie à 2,16 $ avec des gains négatifs de 1,1% au cours des dernières 24 heures. Alors que la capitalisation boursière est de 69 172 092 701 $. Le volume des échanges pour 24 heures sur 24 flotte autour de 1 749 372 395 $. ADA n’a pas laissé son pied perdre à son niveau de 2,0 $, malgré le krach. Cependant, des ventes massives pourraient entraîner une chute de l’ADA vers ses solides niveaux de soutien. Avant de rebondir à sa résistance autour de 2,4 $

Collectivement, XRP et ADA pourraient propulser vers leurs niveaux de résistance respectifs dans un avenir proche. Et j’espère qu’un élan haussier pourrait suivre avec le début de la saison alternative. Les internautes s’attendent à ce qu’un rallye massif suive, car il est attendu depuis une brève période.

