Cardano (ADA) ne parvient pas à reprendre sa tendance haussière. Où va-t-il ?

Après être resté bloqué dans un gros côté au-dessus de 2,08 $ et une résistance à 3,03 $, ADA a perdu le niveau de support immédiat et est passé directement à 1,90 $. Maintenant que le prix du Cardano est défendu par les acheteurs, peut-il bientôt retrouver sa tendance ?

Au moment de la rédaction de cet article, ADA se négocie à 2,01 $, accumulant un gain de 1,76 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant une perte hebdomadaire de 7,80 %.

Avec une capitalisation boursière de 67,506 millions de dollars, il continue d’être assez solide dans le TOP 5 du classement Crypto Online.

Analyse technique des prix ADA

Sur le graphique en chandeliers journalier, nous voyons comment le prix a chuté rapidement hier, alors que l’ensemble du marché avait les yeux rivés sur Shiba Inu.

Cependant, ADA a réussi à obtenir un support à 1,90 $, et nous assistons maintenant à une bonne reprise.

Contrairement à d’autres crypto-monnaies, Cardano n’avait pas réalisé de bénéfices intéressants récemment. Le prix est resté bloqué dans une large mesure et, la force dominante précédente étant haussière, il semblait probable qu’elle serait bientôt brisée par la résistance.

Maintenant, nous voyons à nouveau Cardano en difficulté à court terme. Les moyennes mobiles EMA à 8 jours et SMA à 18 jours sont croisées à la baisse. Nous devrions attendre des creux et des sommets toujours plus élevés sur le graphique journalier pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle.

Cependant, si nous regardons vers la gauche, nous voyons que la force d’achat est toujours dominante, et cela pourrait nous surprendre bientôt. Le SMA de 200 jours en dessous du prix confirme que la tendance majeure de Cardano est haussière.

La tendance à moyen terme de Cardano reste haussière

D’après le calendrier hebdomadaire, nous voyons que le prix a reculé depuis début septembre, à la suite d’un rallye haussier qui a porté l’ADA à un niveau record de 3,10 $.

La force du pullback est considérablement moindre que celle du momentum, ce qui a permis à la tendance Cardano à moyen/long terme de rester entre les mains des acheteurs.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA sont croisées à la hausse et fonctionnent comme des supports dynamiques.

Or le rejet que l’on observe au niveau du support situé à 1,90$, annonce peut-être le creux du retracement. En cas de perte de ce niveau, nous verrons des ventes au moins jusqu’à 1,67 $.

Pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle, la résistance à 2,30 $ doit être cassée. Pour le moment, c’est le scénario le plus probable.

Analyse des tendances de Cardano (ADA). Source du graphique : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

