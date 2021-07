Cardano (ADA)

Cardano (ADA) obtient la 3e plus grande pondération du fonds rééquilibré à grande capitalisation de Grayscale

Dans le cadre de sa composition trimestrielle de Digital Large Cap Fund, Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques y a ajouté Cardano (ADA).

Le Fonds comprend désormais 67,47 % de Bitcoin (BTC), 25,39 % d’Ethereum (ETH), 4,26 % de Cardano (ADA), 1,03 % de Bitcoin Cash (BCH), 0,99 % de Litecoin (LTC) et 0,86 % de Chainlink (LINK).

« Nous sommes ravis d’accueillir Cardano dans le portefeuille de notre fonds numérique à grande capitalisation alors que nous travaillons pour nous assurer que notre fonds diversifié peut détenir en toute sécurité des actifs qui représentent collectivement 70 % de l’ensemble du marché des actifs numériques », a déclaré Edward McGee, vice-président des finances chez Grayscale. .

ADA est actuellement la 4ème plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 45,5 milliards de dollars. Se négociant à 1,43 $, le prix d’ADA a augmenté de plus de 11 % la semaine dernière, mais a baissé de 42 % par rapport à son sommet historique de 2,45 $ à la mi-mai.

Entre-temps, le volume quotidien moyen de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a chuté de 34,6% à 274 millions de dollars, en baisse de 64,8% depuis le début de l’année. Les actions GBTC se négocient actuellement à 28,58 $.

GBTC, qui gère 21,57 milliards de dollars d’actifs, approche actuellement à grands pas de la fin de ses 6 mois de déblocage, dont la décote diminue à 8,84 % pour atteindre 21,23 % à la mi-mai.

