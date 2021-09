Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Polygon (MATIC) surpasseront-ils Ethereum (ETH) ?

Développements avec les blockchains de Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Polygon (MATIC) ont explosé.

La blockchain Ethereum (ETH) pourrait bientôt sortir de la course à la blockchain.

Le retard du lancement de l’ETH 2.0 sera la raison de la chute de l’ETH.

La tendance actuelle dans le monde actuel est le développement et l’adaptation de la technologie. Si quelque chose ne parvient pas à faire, les deux sortiront à coup sûr sans avenir. En ces termes, avec l’ère numérique à son apogée, la concurrence entre l’écosystème de la blockchain s’intensifie comme tout.

Les 2 dernières années ont vu de nombreux développements parmi les différentes blockchains. En dehors de cela, avec la sortie de nouveaux jetons, il en va de même pour les plates-formes blockchain nouvelles et améliorées.

De plus, la plupart des plates-formes blockchain tentent actuellement de s’établir en faisant émerger de nouvelles fonctionnalités, technologies, une évolutivité et une adaptabilité plus faciles dans tous les aspects. Avec des développements aussi abondants, le grand papa des blockchains, la blockchain Ethereum (ETH) pourrait bientôt être dépassé et détrôné.

En conséquence, en raison de la concurrence de blockchains à grande échelle comme Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Polygon (MATIC) et bien plus encore. Jusqu’au lancement de l’ETH 2.0 ou à moins qu’il ne soit lancé, le temps presse pour la blockchain ETH !

Malgré tout cela, les trois plates-formes blockchain les plus importantes qui devraient dépasser l’ETH sont Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Polygon (MATIC).

Cardano (ADA)

Avec les développements de sa plate-forme blockchain, la plate-forme Cardano (ADA) a été l’actualité brûlante du mois. Malgré tout cela, c’est un moment pour s’inscrire dans l’histoire de Cardano, avec le lancement de son Alonzo Mainnet Upgrade.

De plus, la nouvelle mise à niveau permet désormais à la blockchain Cardano d’activer des contrats intelligents dessus. Cette nouvelle mise à niveau pourrait être un problème pour ETH, car c’est le joueur majeur pour les contrats intelligents.

De plus, la feuille de route de développement de Cardano, qu’elle a elle-même conçue, montre une voie ciblée et solide vers l’avenir. Cela se compose de cinq périodes chronologiques, dont Cardano est maintenant dans la troisième, la phase Goguen. Les cinq chronologies des développements sont Byron, Shelley, Goguen, Basho et Voltaire.

Ainsi, le Byron signifie la fondation initiale, le shelly la période de décentralisation, le Goguen les contrats intelligents, le Basho l’évolutivité et le Voltaire la gestion et la gouvernance.

Avec encore deux autres à faire, il semble que la première et la plus grande menace pour l’ETH soit la prochaine !

Polkadot (POINT)

Le prochain en ligne pour la bataille avec ETH pour le trône ultime de la blockchain, est le Polkadot (DOT). En termes d’évolutions, le Polkadot s’est bien imposé. En plus d’être une plate-forme open source et décentralisée, Polkadot est spécialisée dans les services profus pour tous les projets DeFi. Cela inclut également les autres services financiers.

En dehors de cela, la plate-forme blockchain permet également une exécution efficace des NFT et des contrats intelligents. En fait presque toutes les entités de la blockchain sont disponibles avec la plateforme Polkadot sans effort.

D’autre part, la principale caractéristique clé de Polkadot et la raison de son battage médiatique sont dues à ses services et développeurs DApps. Les développeurs trouvent que la plate-forme Polkadot est plus efficace, conviviale et plus rapide pour construire leurs projets.

Malgré cela, les statistiques montrent que, interrogés par 10 développeurs sur la plate-forme qu’ils choisiraient, 6 sur 10 ont préféré Polkadot. De plus, ces derniers temps, les développeurs sont passés de la plate-forme ETH à Polkadot.

En plus de tout cela, la plate-forme Polkadot dispose également de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau qui devraient être lancées les unes après les autres dans les mois à venir.

Polygone (MATIC)

Le troisième concurrent serait le Polygon (MATIC) qui a déjà été comparé à plusieurs reprises à la blockchain ETH. De plus, le polygone lui-même est basé sur la plate-forme ETH, étant essentiellement une plate-forme de protocole de couche 2 Ethereum.

Malgré tout cela, la plate-forme Polygon se compose principalement de réseaux de blockchain ETH comme les chaînes de réseau séparées et également les chaînes de réseau sécurisées. Et donc, le Polygon est similaire à la plate-forme Polkadot à bien des égards également.

De plus, Polygon étend son service et adopte toutes sortes d’entités blockchain. Ce sont à profusion les contrats intelligents, DeFi, DApps, NFT et aussi les jeux blockchain.

De plus, le point où Polygon excelle sur l’ETH est les frais de gaz. Comme les frais de gaz de l’ETH ont récemment augmenté, la plupart des développeurs et programmeurs préfèrent Polygon à l’ETH.

Par conséquent, il est très évident que l’ETH 2.0 doit être lancé dès que possible, sinon cela pourrait être la fin de la plate-forme de blockchain ETH !