Cardano ($ ADA) Price Eyes ATH alors que le déploiement final de Testnet est finalisé ⋆ Crypto new media

Cardano ($ADA) s’approche de la mise à niveau tant attendue d’Alonzo qui doit avoir lieu le 12 septembre. Le dernier réseau de test public avant la mise à niveau devrait être déployé d’ici le 1er septembre et une réunion des développeurs vendredi a approuvé le lancement. Charles Hoskinson, le chef de Cardano a offert une mise à jour via son compte Twitter affirmant que tout est vert et prêt à partir.

Brève mise à jour sur Alonzo https://t.co/7Ngqdsqp3R – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 27 août 2021

Hoskinson a expliqué que, contrairement à Alonzo Purple, le prochain testnet serait public et pourrait être utilisé par les échanges cryptographiques avant le déploiement final du contrat intelligent. La mise à niveau d’Alonzo intégrerait la prise en charge des contrats intelligents dans l’écosystème Cardano, lui permettant de rivaliser avec Ethereum et Polkadot. Bien que la blockchain ait fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir ajouté quelque chose qu’Ethereum a depuis des années, Hoskinson pense qu’il ne s’agit pas de savoir qui est arrivé en premier mais plutôt à quel point la mise à niveau serait utile.

Le compte Twitter d’entrée-sortie a également mis à jour la proposition de mise à niveau finale qui diviserait la chaîne de l’ère Alonzo.

❗🍴 Aujourd’hui, nous venons de soumettre une proposition de mise à niveau du réseau de test #Cardano pour faire entrer la chaîne dans l’ère #Alonzo et activer la capacité de contrat intelligent. Cela prendra effet dans les prochaines heures. 1/5@CardanoStiftung @Cardano – Entrée sortie (@InputOutputHK) 27 août 2021

Cardano ($ADA) envisage 3 $ ATH avant le lancement du 12 septembre

Le prix du $ ADA se négocie actuellement à 2,84 $ avec une augmentation de 3% au cours des dernières 24 heures après être revenu de son nouvel ATH de 2,97 $. L’altcoin a plus que doublé son prix depuis le début du mois. L’altcoin a maintenu une grande domination des prix depuis l’annonce de la date de lancement du 12 septembre et a maintenant les yeux fixés sur 3 $ avant la mise à niveau finale.

Le sentiment du marché est très haussier autour de l’altcoin car il a réussi à se hisser à la troisième place du classement crypto. Les données sur le sentiment social pour l’altcoin restent optimistes, car les mentions sur les réseaux sociaux pour Cardano étaient de 8%. Bien qu’il ait diminué par rapport à la semaine dernière et atteint un sommet de 25%, il est toujours considérablement haussier en regardant le marché de la cryptographie.

📈 #Cardano est de retour à ses manières de pompage un vendredi #haussier. La domination sociale est un excellent indicateur avancé pour $ADA, et le pourcentage de discussions est à un modeste 8% par rapport à un pic de 25% la semaine dernière. Il peut monter plus haut jusqu’à ce que l’euphorie de la foule revienne. https://t.co/UiCSWHrfa7 pic.twitter.com/JVC10b5DTR – Santiment (@santimentfeed) 27 août 2021

La mise à niveau du contrat intelligent sur Cardano est considérée comme l’une des mises à niveau les plus importantes et l’euphorie haussière qui l’entoure a alimenté son prix et devrait également la pousser plus loin après la mise à niveau.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.