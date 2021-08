Cardano (ADA) reçoit enfin l’approbation réglementaire pour s’inscrire au Japon

in

Le Japon est probablement l’un des premiers pays au monde à ouvrir ses portes aux crypto-monnaies dans la mesure où il l’a fait, et bien que de nombreux pays soient devenus plus respectueux des crypto-monnaies depuis lors, le Japon joue toujours un rôle important dans l’histoire des crypto-monnaies. Cependant, cela ne signifie pas que le Japon n’est pas extrêmement strict en ce qui concerne les devises qui peuvent et ne peuvent pas être prises en charge.

Selon Sébastien Guillemot, directeur de la technologie chez dcSpark, il est extrêmement difficile pour les actifs cryptographiques d’obtenir l’approbation réglementaire pour s’inscrire sur les bourses de crypto-monnaie au Japon. C’est ce qui rend le fait que Cardano (ADA/USD) ait réussi à obtenir le feu vert encore plus précieux.

Guillemot a partagé la nouvelle sur son Twitter, confirmant que l’ADA est enfin autorisée à figurer sur les bourses crypto du Japon, ainsi que quelques autres crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, Tezos, NEM, Basic Attention Token. et taupes.

Guillemot a poursuivi en disant que la nouvelle n’est pas seulement importante pour Cardano, mais également pour l’ensemble du marché japonais, étant donné que l’importance de cette liste est similaire à celle de Cardano sur Coinbase plus tôt cette année.

@ ListADA420 bien que vous ne suiviez pas celui-ci, je dirais que cela est comparable à l'actualité de la liste Coinbase pour la communauté JP – Sébastien Guillemot (@SebastienGllmt) 3 août 2021

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Cardano n’atteigne son premier échange japonais. Jusqu’à présent, BITPoint semble être l’un des premiers à bouger, car il a annoncé hier que ADA devrait être répertorié sur sa plate-forme fin août. L’échange ne perd pas de temps à énumérer Cardano, notant que le projet a été conçu avec une grande évolutivité et devrait avoir beaucoup de dApps.

De plus, BITPoint s’attend à ce que les contrats intelligents du projet soient fortement mis en œuvre à l’avenir. En d’autres termes, Cardano devrait connaître une forte croissance à l’avenir. Si BITPoint a une opinion aussi positive concernant le projet, il n’est pas exagéré de supposer que d’autres bourses locales pourraient penser la même chose et qu’ADA pourrait bientôt commencer à annoncer de nouvelles inscriptions.

