Cardano (ADA) reste un favori parmi les commerces de détail et les institutions avec la mise à niveau d’Alonzo “dans les délais”

La mise à niveau est une étape majeure pour Cardano, qui est dans sa « phase finale et critique » qui « inaugurera une ère de transformation de la capacité des contrats intelligents ». Avant le grand jour, ADA se négocie près de son ATH, visant 3 $, le produit d’investissement Cardano ayant enregistré le plus grand afflux record.

Enfin, après des années de développement, Cardano est prêt à avoir des contrats intelligents.

Parlant de la mise à niveau très attendue d’Alonzo dans un récent article de vlog, le fondateur de Cardano, qui a également cofondé Ethereum, Charles Hoskinson, a déclaré: “Tout est vert et partez, nous respectons le calendrier.”

Le hard fork d’Alonzo est une mise à niveau majeure pour le troisième plus grand réseau avec toutes ses capacités, y compris la mise en œuvre de la fonctionnalité de contrat intelligent. Cette fonctionnalité permettra à quiconque de déployer ses propres contrats intelligents sur la blockchain, ouvrant la voie aux applications décentralisées natives de Cardano.

L’activation d’Alonzo signifiera également la fin de l’ère Shelley de Cardano et le début de la phase Goguen.

Dans sa mise à jour mensuelle, IOHK a partagé que Cardano testnet est prêt pour une sortie “pour le premier septembre”, bien que “ce ne soit pas sans risque” car il pourrait y avoir “un grave problème inattendu qui pourrait le repousser mais avec toutes les choses connues qui nous savons pour le moment que nous restons sur la bonne voie », a-t-il ajouté.

Cette étape majeure pour Cardano est fondamentalement dans sa « phase finale et critique » qui « inaugurera une ère de transformation de la capacité des contrats intelligents ».

Lors de la surprise Ask Me Anything (AMA) de lundi, Hoskinson a également expliqué que 25 parties prenantes ont passé en revue une liste de contrôle des choses et que tout « continuait à devenir vert ». En tant que tel, l’équipe est maintenant prête à choisir le candidat du réseau principal pour commencer le processus de mise à niveau progressive.

“Nous allons lancer un événement HFC (hard fork combinator) sur le Testnet”, a déclaré Hoskinson. “Testnet sera dans la scène Alonzo.”

en fait une sorte de discussion cool et saine, où il mentionne qu’il appartient à la communauté de déterminer les valeurs dans Cardano et d’appliquer les normes sur les applications. et que ce n’est pas à lui d’endosser les gagnants dans l’application peut-être qu’ADA a une bonne culture après tout… https://t.co/pa3r5nY2Fb – L’austérité est nulle (@austerity_sucks) 30 août 2021

Avant cette mise à niveau, ADA se rallie. Il y a à peine une semaine, ADA a atteint un nouveau sommet à 2,95 $ et se négocie actuellement à 2,80 $, ce qui lui vaut 89,9 milliards de dollars de crypto-monnaie.

Alors que le commerce de détail s’accumule dans ADA depuis un certain temps déjà, les institutions y ont également pris goût.

Selon le rapport de Coin Shares, la semaine dernière, Bitcoin a enregistré des sorties pour la 8e semaine consécutive totalisant 3,8 millions de dollars, tandis que Cardano a enregistré des entrées totalisant 10,1 millions de dollars, la plus importante jamais enregistrée qui porte sa part de marché à 0,15%.

Pendant ce temps, le principal réseau avec la fonctionnalité de contrats intelligents Ethereum (ETH) représente 32% de l’actif numérique total AUM, avec 17 millions de dollars d’entrées la semaine dernière.

Les autres concurrents Polkadot (DOT) et Solana (SOL) ont également enregistré 1,5 et 2,7 millions de dollars d’entrées. Lundi, Hoskinson a félicité Solana, qui continue de se rallier à de nouveaux sommets, pour son succès, en tweetant : « Solana, vous semblez faire des vagues. Toutes nos félicitations. Où puis-je en savoir plus ? »

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.