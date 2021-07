Cardano (ADA) s’apprête à casser le motif de coin tombant – Crypto new media

Le prix de l’ADA est en hausse de près de 7% le jour où ADA Price tente de franchir la principale zone de résistance RSI est enroulé de manière haussière

Au cours des derniers jours, le prix ADA a connu une reprise décente, le prix ayant augmenté de près de 25% des plus bas. C’est un bon signe à voir pour les taureaux, mais par rapport aux autres pièces de sa catégorie, le prix est un peu à la traîne. Bien que le prix de Cardano ait imprimé d’énormes gains l’année dernière, devançant de nombreuses autres pièces dans le top 10. Une fois que l’ADA aura effacé sa principale zone de résistance, le prix sera gratuit pour une reprise importante sans précédent depuis des mois.

Même si nous avons couvert cela récemment dans une analyse précédente, le cours en baisse actuel de l’ADA en coin est une marque importante à franchir. Ce biseau descendant est indiqué en bleu clair et il maintient le prix ensemble depuis plus de 2 mois. Au moment d’écrire ces lignes, les taureaux tentent de maintenir le prix au-dessus de la tendance supérieure de cette tendance haussière.

Si ADA peut continuer à se maintenir au-dessus de la résistance majeure de 1,22 $ avec la tendance supérieure du coin baissier, nous pouvons nous attendre à ce que le prix suive la trajectoire donnée.

Analyse des prix de Cardano : graphique ADA/USDT sur 4 heures

Si les taureaux parviennent à franchir la principale zone de résistance, ADA doit alors briser et maintenir les 200 MA qui ont maintenu les prix bas pendant plus d’un mois. Dans le cas où les ours prennent le relais à court terme, attendez-vous à ce que le prix de l’ADA retombe dans son coin baissier. Ce serait un scénario baissier à court terme qui ramènerait probablement Cardano à 1,15 $. Si ce support ne tient pas, nous devrions nous attendre à un balayage vers un support mineur de 1,09 $.

En regardant le RSI, nous pouvons voir qu’un motif de type coin s’est formé. Une cassure du côté éther de cette configuration aura probablement un prix qui la suivra. Tant que la force continue de rester au-dessus de la valeur 50, des prix plus élevés devraient bientôt être observés.

Le MACD est en territoire haussier depuis quelques jours. L’histogramme doit rester vert avec les MA au-dessus de la valeur 0 pour que l’ADA reste dans une position haussière à court terme.

Niveaux intrajournaliers de l’ADA

Taux au comptant : 1,21 $ Tendance : haussière à court terme Volatilité : moyenne Support : 1,19 $ Résistance : 1,22 $

