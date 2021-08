Cardano (ADA) se prépare-t-il pour un nouveau test à 3 $ ? ⋆ Crypto nouveaux médias

À ce stade, il n’y a pas un investisseur crypto qui n’a pas entendu parler de Cardano. Le réseau est réputé pour être le concurrent numéro 1 d’Ethereum, vu que l’un de ses co-fondateurs avait créé Cardano après avoir quitté le projet. Sa croissance a été énorme au cours du dernier mois seulement. Donner des rendements de plus de 100% en l’espace d’un seul mois.

Le jeton natif ADA de Cardano a déjà dépassé ses précédents sommets historiques, tandis que la majeure partie du marché essaie toujours de revenir à ses sommets en avril/mai. Cela a conféré au projet la notoriété dont il avait tant besoin alors que la course vers la capacité des contrats intelligents se poursuit. Si tout se passe comme prévu, l’Alonzo Purple Hard Fork sera lancé le 12 septembre, apportant DeFi et NFT à l’écosystème.

Cardano (ADA) courant vers 3 $

L’analyste de crypto Benjamin Cowen met également le prix à 3 $ si le Bitcoin peut rester au-dessus de la SMA de 20 semaines (moyenne mobile simple). Citant le prix du Bitcoin comme un moteur important pour l’actif. La BTC a maintenu ses échanges au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, se situant au-dessus de la SMA de 20 semaines. Si Cowen a raison, alors ADA est prêt pour un autre rallye de taureaux.

Le prix ADA vise 3 $ | Source : ADAUSD sur TradingView.com

ADA a également maintenu les niveaux de commerce au-dessus de la moyenne mobile simple de 100 jours. Le volume moyen des transactions s’élève actuellement à 121 millions de dollars. Avec une capitalisation boursière de 89 milliards de dollars à un prix de négociation de pièces de 2,82 $. La force de l’actif a également augmenté, actuellement de 13 % supérieure à sa moyenne sur 100 jours.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à Cardano et à ses rendements, le nombre de détenteurs augmentera. Couplé au fait qu’ADA a le plus grand nombre de pièces mises en jeu, à plus de 70% de son offre actuelle sur le marché, ADA semble prêt à tester à nouveau 3 $. Et avec une augmentation significative de l’élan, l’actif est plus susceptible de franchir le point de résistance de 3 $ la deuxième fois.

Valeur croissante

Le plus important d’entre eux a été l’incroyable course des prix de Cardano qui a vu l’actif se classer au troisième rang des meilleures pièces cryptographiques par capitalisation boursière. Battre le token BNB natif de Binance pour prendre sa place. ADA avait précédemment testé le niveau de prix de 3 $ mais a été renversé à ce point de résistance. La valeur d’ADA devrait monter en flèche dans les semaines suivantes, menant à la fourchette dure.

DeFi et NFT à venir à Cardano augmenteront également la valeur de l’actif. Alors que de plus en plus d’investisseurs s’éloignent d’Ethereum en raison de l’augmentation des frais, Cardano est le prochain concurrent naturel à prendre ces utilisateurs. Bien que la blockchain n’offre pas les frais les plus bas disponibles, elle est nettement inférieure à EThereum. Alors que le TPS (transactions par seconde) d’Ethereum se situe actuellement à 30, Cardano propose 257 TPS.

Image en vedette de Currency.com, graphique de TradingView.com