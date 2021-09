Cardano [ADA] signe un autre partenariat révolutionnaire : tout ce que vous devez savoir

Le Cardano Summit 2021 n’a été rien de moins qu’un spectacle. Dans ce événement crypto hybride à la pointe de la technologie, IO Global, la société d’ingénierie blockchain, a dévoilé plusieurs évolutions notables.

Un tel est Partenariat de Cardano avec Oasis Pro Market, le tout premier système de trading alternatif multi-actifs réglementé aux États-Unis [ATS]. Annonçant la même chose, Nick Cafaro d’Input Output a déclaré,

« Vraiment ravi d’annoncer que nous travaillons avec la société qui dispose de toutes les autorisations réglementaires appropriées ainsi que de la première plate-forme blockchain pour donner vie à ce produit RealFi sur la blockchain Cardano. La firme est Oasis Pro Markets !

Oasis a été fondée par Vétérans de Wall Street et de la blockchain dans le but principal de combler le secteur de la finance traditionnelle et finance décentralisée [DeFi]. C’est un FINRA société membre et permet l’émission primaire et la négociation de titres numériques multi-actifs publics et privés.

Que signifie la collaboration Oasis pour Cardano ?

Le jour 2 du sommet, Pat LaVecchia, PDG d’Oasis Pro, est monté sur scène pour parler du dernier partenariat qui a vise à éliminer le besoin d’intermédiaires tels que les banques du processus, les frais de négociation seront réduits de moitié.

L’exécutif a également souligné les problèmes rencontrés par les pays en développement en termes de manque d’infrastructure appropriée et d’accessibilité aux capitaux étrangers que d’autres pays ont.

Selon le communiqué de presse officiel partagé avec Crypto-economy, l’objectif de la collaboration Cardano et Oasis est d’apporter le changement indispensable dans cet aspect. Ceci est en accord avec La vision d’IOG de démocratiser l’opportunité qui est également en accord avec celle d’Oasis pour faciliter l’accès aux marchés financiers pour les pays en développement.

Briser le monopole et au-delà

Les deux plates-formes impliquées travailleront intensivement pour briser le monopole que les institutions financières telles que les banques détiennent des investissements à faible risque sur les marchés obligataires primaires.

En un mot, le partenariat Cardano-Oasis représente une étape vitale « en permettant une plus grande accessibilité aux marchés financiers internationaux pour ceux qui en ont besoin ». De plus, la plate-forme commencera à se développer en 2022.

Faisant écho à un sentiment similaire, John O’Connor, qui se trouve être le directeur des opérations africaines chez IO Global, a souligné la mission de la plate-forme de mettre en place des systèmes pour élargir et démocratiser l’accès aux services financiers et sociaux essentiels, à la fois pour les gouvernements et les citoyens. Il a également ajouté,

« C’est ce qui a motivé notre partenariat avec le ministère éthiopien de l’Éducation cette année pour apporter des diplômes probants aux étudiants et aux enseignants de tout le pays, et il en va de même pour notre travail avec Oasis. Des systèmes comme celui qu’Oasis est en train de développer sont essentiels pour combler le déficit d’investissement mondial croissant et donner aux pays en développement les outils nécessaires pour uniformiser les règles du jeu et investir dans des infrastructures essentielles.