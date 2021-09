Cardano ($ADA) Société de développement IOHK sur le prochain Plutus dAppStore

Hier (22 septembre), la société de technologie blockchain IOHK (alias “IOG”), qui est responsable de la recherche et du développement du protocole Cardano, a parlé du prochain magasin pour les applications décentralisées (dApps) écrites pour la plate-forme Plutus.

Dans un article de blog de l’IOHK publié le 22 septembre, Shruti Appia, responsable des produits (contrats intelligents) chez IOHK, a commencé par déclarer que « s’attaquer aux problèmes de découverte et d’assurance qualité est la clé de la croissance précoce de l’écosystème ».

Elle a ensuite déclaré que ce week-end – au Cardano Summit 2021 – IOHK “introduira un programme de certification pour évaluer les applications développées sur Cardano” et prévisualisera un prototype du prochain Plutus dAppStore, qui est “où les développeurs pourront télécharger leurs DApps fonctionnant sur Cardano et les mettre à la disposition des autres.

Appia dit que le Plutus dAppStore vise à apporter une solution aux deux problèmes suivants :

« Il n’existe actuellement aucun processus de découverte formel pour une DApp. Presque toutes les découvertes se font par des moyens organiques ou par le bouche-à-oreille, ou par le marketing des médias sociaux” “Pour les utilisateurs finaux, il n’y a pas de vue consolidée de toutes les DApp disponibles dans un écosystème donné”

L’accès au Plutus dAppStore se fera via un navigateur Web. Il est important de souligner que ce magasin acceptera à la fois les applications certifiées et non certifiées et qu’il ne vise pas à « agir en tant que gardien (ou juge) ».

Elle a ensuite parlé du programme de certification, qui vise à prévenir les « vulnérabilités de sécurité au niveau du code ». Il le fera en « déployant différents niveaux de “défense”, comme indiqué ci-dessous :

« Il y aura plusieurs paliers. Au niveau le plus simple, les contrôles logiques automatisés nous permettront de détecter certains types de codes malveillants. Par exemple, ceux-ci pourront vérifier si le contrat ne contient pas de moyen de récupérer les fonds bloqués. Dans un contrat bien composé, les fonds bloqués doivent être récupérables.

« Au-delà de cela, l’audit manuel des contrats intelligents nous aidera à vérifier l’intégrité de toute DApp. En fin de compte, une vérification formelle complète testera le modèle mathématique pour prouver qu’un contrat intelligent satisfait à la spécification formelle de son comportement.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.