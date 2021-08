Cardano (ADA), Solana (SOL) voient de plus en plus de paris institutionnels Crypto new media

in

Le sentiment échauffé des investisseurs favorise le plus Cardano (ADA) et Solana (SOL), a révélé le récent rapport CoinShares.

La société d’investissement en actifs numériques a récemment publié un rapport pour la semaine se terminant le 20 août, qui a enregistré les premières entrées totalisant 21 millions de dollars, après une série de sorties de six semaines.

Solana a enregistré les plus fortes collectes hebdomadaires

“L’action positive des prix au cours des dernières semaines a maintenant poussé le total des actifs sous gestion (AuM) à 57,3 milliards de dollars, le plus élevé depuis la mi-mai”, lit-on dans le rapport, tout en indiquant que “les flux entre les fournisseurs de produits sont restés mitigés, certains continuant à affichent des sorties pour la semaine tandis que d’autres en Amérique du Nord et en Europe ont enregistré des entrées.

Alors que Bitcoin (BTC) a connu sa septième semaine consécutive de sorties totalisant 2,8 millions de dollars, Ethereum (ETH) a enregistré des entrées mineures totalisant 3,2 millions de dollars la semaine dernière alors que d’autres altcoins, notamment Solana, Cardano, Litecoin (LTC) et Polkadot (DOT) ont également enregistré des millions de versements. dans.

Solana a enregistré le plus gros afflux la semaine dernière, totalisant 7,1 millions de dollars, suivi par un autre concurrent d’Ethereum, Cardano, qui a attiré 6,4 millions de dollars.

Dans le même temps, Litecoin et Polkadot ont enregistré respectivement 1,8 million de dollars et 1,1 million de dollars d’entrées. Solana s’est ralliée la semaine dernière et a finalement atteint son sommet historique de 81,44 $ le 21 août.

Le protocole de preuve de participation déléguée à chaîne unique, qui est devenu connu sous le nom de blockchain « haute performance », a récemment connu une notoriété et une popularité croissantes.

Cardano a enregistré les afflux mensuels les plus élevés

Selon le rapport, Cardano de Charles Hoskinson a enregistré les plus gros afflux de tous les cryptos sur une base mensuelle (MTD).

Les performances récentes de Cardano font suite aux annonces du déploiement majeur de la mise à niveau du réseau qui inaugurera la fonctionnalité de contrat intelligent et permettra le déploiement de nombreuses dapps.

Avec un enregistrement de 8,6 millions de dollars d’entrées sur une période de 30 jours se terminant le 20 août, Cardano a dépassé Solana et Ethereum, qui ont enregistré respectivement 7,1 millions et 5,1 millions de dollars d’entrées.

Cardano a rebondi de 129,9% au cours des 30 derniers jours et s’est approché de la barre des 3 $ alors qu’il a atteint son plus haut niveau historique à 2,96 $ le 23 août.

