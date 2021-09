Cardano (ADA) voit 200 contrats intelligents qui ne peuvent pas encore être utilisés

in

Cardano (ADA / USD), le troisième plus grand projet de crypto-monnaie, a introduit des contrats intelligents sur son réseau principal il y a à peine six jours, le 12 septembre, après le succès du hard fork d’Alonzo. Dans les jours qui ont suivi, le projet a vu plus de 2 200 contrats intelligents se préparer à être lancés sur son réseau.

Cependant, jusqu’à 200 d’entre eux qui ont été répertoriés récemment sont verrouillés dans le temps, ce qui signifie que les développeurs ne peuvent pas les utiliser tant qu’ils ne sont pas publiés.

Cardano est destiné à dominer la deuxième vague, dit son fondateur

Selon ce que l’on sait, l’application Vercel a apporté un nombre massif de contrats intelligents à Cardano, portant leur nombre total au sein de son réseau à 2 200. Compte tenu de la durée attendue de la fonctionnalité de contrat intelligent dans Cardano, il s’agit d’une excellente réponse à la fonctionnalité enfin introduite.

Charles Hoskinson, qui a créé Cardano, a récemment commenté que l’espace DeFi dans l’écosystème Cardano est actuellement « à gagner », maintenant que les contrats intelligents sont enfin arrivés. Il a ajouté que DeFi connaît maintenant sa deuxième vague et que les gagnants de ce tour auront l’interopérabilité et la liquidité, ainsi que la capacité de se déplacer sur plusieurs chaînes et un coût facilement prévisible.

Hoskinson a souligné que l’industrie de la cryptographie nécessite une gouvernance, une certification, une assurance, une réglementation, une identité de métadonnées, etc. Cependant, dans le même temps, la décentralisation reste également un besoin fondamental. C’est pourquoi Hoskinson et son équipe ont travaillé à la conception de Cardano de manière à lui permettre de s’adapter à la deuxième vague de DeFi.

Quels projets arrivent à Cardano ?

Quant aux contrats intelligents qui restent verrouillés dans le temps, nombreux sont ceux qui appartiennent à des projets très notables. Un exemple est GREED, un jeton de récompenses que ADA redistribue aux HODLers. Un autre est SingularityNET, qui est une plate-forme qui permet aux utilisateurs de créer, partager et même monétiser des services d’IA.

Vient ensuite Liqwid, qui agit comme un protocole de liquidité open source non dépositaire, ainsi que Cardax, le premier DEX de Cardano.

