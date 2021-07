Cardano ($ADA) Wallet lance un connecteur pour aider les utilisateurs à interagir avec des applications décentralisées Crypto new media

in

Portefeuille Cardano ($ADA) Yoroi lance un connecteur d’application décentralisé qui permettra aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec les contrats intelligents et ces applications une fois qu’ils seront mis en ligne sur le réseau Cardano.

Selon un article de blog publié par EMURGO, l’une des entités fondatrices de Cardano et le développeur du portefeuille, le plein potentiel de Cardano “est en train de se réaliser car les mises à niveau actuelles d’Alonzo signifient l’intégration de contrats intelligents dans un avenir proche”.

Alonzo fait référence à un hard fork qui fait partie de l’ère « Goguen » du réseau, du nom de Joseph Goguen, un professeur américain d’informatique de l’Université de Californie et de l’Université d’Oxford. L’ère Goguen vient après la phase Shelley, dans laquelle Cardano est devenu une blockchain décentralisée et les membres de la communauté sont devenus des validateurs.

Alonzo se déroulera en trois phases : bleu, blanc et violet. Chacun s’ouvre davantage au public jusqu’à ce que l’intégration complète de la mise à niveau soit terminée, le processus prenant 90 jours. Il devrait être terminé d’ici la fin du mois d’août. Il comprendra un convertisseur pour permettre aux jetons ERC20 de la blockchain Ethereum de fonctionner sur Cardano.

Comme le détaille EMURGO, les contrats intelligents permettront le lancement de projets de financement décentralisés sur Cardano. Le réseau pourra également avoir des jetons non fongibles, des identités décentralisées et d’autres applications décentralisées construites dessus.

Le connecteur du portefeuille Yoroi, qui prend en charge l’ADA de Cardano et l’ERG d’ERGO, permettra aux utilisateurs d’interagir facilement avec des applications décentralisées.

Grâce au portefeuille, les utilisateurs peuvent également miser leurs jetons Ada pour gagner des récompenses ou voter pour Project Catalyst. Plus tôt ce mois-ci, plus de 70 % de l’offre d’ADA a été mise en jeu avant la prochaine mise à niveau majeure du réseau.

