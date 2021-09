Cardano atteindra-t-il 4 $ d’ici la fin de cette année

Bitcoin et Ethereum sont les 2 crypto-monnaies les plus importantes et les plus connues. Mais un concurrent occupe désormais la troisième place, après une remontée spectaculaire cette année.

Cardano (et son jeton natif ADA) a connu une performance remarquable. Ses rendements depuis le début de l’année ont enregistré une augmentation de 1 027 %. Même s’il est entré dans une période de consolidation majeure, il a rapidement entamé une voie de reprise au moment de l’impression. Il se négociait actuellement à 2,15 $ avec une hausse de 1,2 % en 24 heures.

Un récit haussier commence?

Eh bien, le PDG de l’une des principales sociétés de conseil financier indépendantes au monde est certainement optimiste sur ADA. Nigel Green, du groupe deVere, lors d’un entretien avec Business Insider, a exprimé une perspective optimiste pour cette tendance alternative.

Green a déclaré qu’il ne faudrait pas longtemps avant que Cardano n’atteigne de nouveaux sommets grâce au rallye crypto plus large. Principalement en raison de sa récente mise à niveau technologique, couplée à sa réputation de monnaie « verte ». Ergo, “… il pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets et finalement atteindre 4 $ d’ici la fin de l’année”, a-t-il ajouté.

Certes, le jeton a parcouru un long chemin, d’où il a commencé son voyage. “Cardano est sur une trajectoire ascendante claire et il n’y a aucune raison de penser que cela s’arrêtera de sitôt”, a-t-il déclaré à l’intervieweur. De plus, dit-il,

« Les gens disent que ça vient de « de nulle part » et que c’est « un succès du jour au lendemain », mais ce n’est pas vrai. Il a été créé par le co-fondateur d’Ethereum Charles Hoskinson et lancé en 2017, et les experts l’observent sérieusement avec un intérêt croissant depuis plus de 18 mois.

La prédiction de Nigel Green le mois dernier, que le cardano atteindrait 3 $ s’est avérée exacte. L’ADA verte augmenterait début septembre. C’est exactement ce qu’il a fait. L’altcoin a culminé à 3,10 $ le 2 septembre. Le prix s’est toutefois légèrement effondré au moment de la rédaction. Indépendamment de cela, Green est convaincu que Cardano pourra rebondir, avec d’autres crypto-monnaies de premier plan, tout en bénéficiant de son crédit vert. Ergo, il atteindrait 4 $ d’ici la fin de 2021.

Fan de Cardano longue durée, Avis Vert,

«Je suis haussier sur Cardano depuis longtemps, entre autres crypto-monnaies. Mais il y a maintenant un vrai sentiment qu’il est sur le point d’éclater.

Il est intéressant de noter que Cardano a été ajouté à deVere Crypto selon le blog officiel. Il a rejoint d’autres devises numériques majeures, notamment Bitcoin, Ethereum, Dash, Bitcoin Cash, XRP et Dogecoin.

Cela dit, la récente consolidation pourrait faire courir à Cardano un risque de vente de 23%. Divers indicateurs tels que RSI, Awesome Oscillator entre autres ont levé un drapeau rouge. Ergo, indiquant une baisse des prix.