Cardano atteint son objectif de planter plus d’un million d’arbres

Cardano (ADA / USD) a atteint le premier objectif de ses efforts de restauration. La Fondation Cardano a annoncé avoir planté plus d’un million d’arbres. C’est un OBNL qui supervise les développements du réseau Cardano. Frederik Gregaard, directeur exécutif de la Fondation Cardano, a tweeté :

La forêt de Cardano est financée à 100%, nous avons franchi le cap du million d’arbres. Tous les arbres plantés seront enregistrés sur la blockchain Cardano pour une plus grande transparence et serviront de preuve publique des activités de restauration des terres.

La Fondation a collaboré avec la startup crypto Veritree pour le projet. Veritree permet un suivi vérifiable en utilisant la technologie blockchain pour enregistrer la chaîne d’approvisionnement des plantations d’arbres.

Un arbre planté à chaque échange ADA / TREE

Chaque fois que quelqu’un échange un ADA contre un jeton TREE, Veritree plante un arbre. Les détenteurs peuvent échanger des jetons TREE contre des arbres NFT et numériques à des jours spécialement désignés à cette fin. La rareté du NFT émis dépend du montant initial de Cardano négocié.

Portefeuille échangé 100K ADA contre 100K TREE

L’effort a été soutenu par de grandes quantités d’ADA, montrent les données transactionnelles. Un portefeuille s’est échangé 100 000 ADA contre 100 000 TREE, ce qui équivaut à plus de 118 000 $ à l’époque. C’était le plus gros donateur de la cause. D’autres grands donateurs ont échangé des montants allant de 5 000 à 87 500 ADA.

Une blockchain positive pour le climat

Les efforts de restauration de Cardano font partie d’un effort plus large pour devenir une blockchain positive pour le climat. L’impact environnemental négatif de la technologie blockchain a suscité de vives critiques.

L’exploitation minière est particulièrement énergivore. Ce sont des systèmes informatiques spécialisés qui extraient des blocs en résolvant des millions de calculs chaque seconde. Ceux-ci consomment beaucoup d’énergie électrique dans le processus.

Les nouvelles blockchains sont plus respectueuses de l’environnement

Les blockchains plus récentes comme Cardano, Cosmos (ATOM / USD) et Terra (LUNA / USD) sont basées sur une preuve d’enjeu plutôt que sur une preuve de travail. Ils dépendent des « stakers » qui maintiennent la chaîne de blocs bloquant leurs jetons dans les nœuds publics.

Planter des arbres est un pas vers un plus grand respect de l’environnement. C’est un esprit simple : planter plus d’arbres peut compenser les dommages causés par l’activité humaine dans d’autres parties du monde, du moins en théorie.

