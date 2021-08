Cardano atteint un nouveau record de prix et sécurise le troisième plus grand spot de crypto-monnaie

Pour Hannah Perez

L’ADA de Cardano a dépassé le jeton de Binance dans le classement des principales crypto-monnaies. La hausse des prix se produit au milieu des attentes de l’arrivée des contrats intelligents.

Le prix de l’ADA, la crypto-monnaie native du projet Cardano Blockchain, a bondi de plus de 20% ce vendredi, atteignant un nouveau record de prix et conquérant une position plus élevée parmi les crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation boursière.

Dans une impressionnante course de taureaux, le jeton de Cardano a affiché un prix record de 2,56 $ US. La montée en flèche l’a amené à surperformer la crypto-monnaie native de Binance Binance Coin (BNB) en termes de capitalisation boursière.

Au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière d’ADA est de 82,2 milliards de dollars, plusieurs milliards au-dessus du BNB, à 74,2 milliards de dollars, selon les données de CryptoMarkets. Le prix de l’ADA a augmenté de 28% au cours des 7 derniers jours et se négocie autour de 2,4 $ au moment de la rédaction.

L’ascension fulgurante survient juste une semaine après que la crypto-monnaie Cardano a conquis la quatrième place du classement des crypto-monnaies ; surperformant stablecoin Tether (USDT). Désormais, ADA se positionne juste en dessous de son principal rival Ethereum (ETH) et de la crypto-monnaie phare, Bitcoin (BTC).

Cardano monte à mesure que les contrats intelligents se rapprochent

Selon les données d’IntoTheBlock, l’augmentation substantielle des prix d’ADA s’est accompagnée d’autres mesures importantes. Selon l’équipe de recherche, le jeton Cardano a augmenté de 1 304,71 % jusqu’à présent cette année. De plus, il a montré une augmentation de 233% du nombre de nouveaux titres : 1 484 millions au moment de la publication.

En revanche, le nombre d’adresses qui maintiennent ADA et enregistrent des bénéfices est passé de 80 % à 100 % ; tandis que le nombre de “hodlers”, ou utilisateurs qui détiennent la crypto-monnaie sur le long terme, s’élève actuellement à 226 000 adresses.

$ ADA a fait exploser le précédent ATH propulsé par le lancement anticipé de contrats intelligents Un récapitulatif de la performance YTD

1 304,71 % d’augmentation de prix

1, .484m de nouveaux détenteurs (augmentation de 233%)

Les adresses en profit sont passées de 80% à 100%

Nombre record de hodlers (226k) pic.twitter.com/z2djfMGnG3 – IntoTheBlock (@intotheblock) 20 août 2021

La hausse des prix d’ADA est principalement motivée par les attentes élevées de la communauté concernant la prochaine mise à jour du réseau Cardano, qui inaugurera la fonctionnalité de contrat intelligent tant attendue sur cette plate-forme.

Comme nous l’avons examiné dans QuotidienBitcoin, la blockchain Cardano traverse actuellement un processus de mise à niveau en plusieurs phases, le hard fork « Alonzo » déployant finalement des contrats intelligents. IOHK, la société de développement technologique responsable de Cardano, a annoncé vendredi dernier que le la bifurcation aura lieu le 12 septembre.

La mise à jour signifie que les développeurs pourront pour la première fois créer des applications décentralisées (dApps) sur le réseau Cardano, ainsi que créer des protocoles DeFi, des jetons natifs, des jetons non fongibles (NFT), entre autres, sur ladite plate-forme. Cela signifie également que Cardano sera enfin à la hauteur de la concurrence avec Ethereum et d’autres blockchains d’applications décentralisées en tant qu’alternative plus évolutive, sécurisée et efficace.

Article de Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash