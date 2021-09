Cardano aura bientôt son premier Stablecoin

La société de développement de logiciels COTI a annoncé il y a quelques heures l’émission du premier stablecoin conçu pour fonctionner sur Cardano.

La nouvelle a été révélée pour la première fois par Charles Hoskinson, dirigeant de Cardano, et Shahaf Bar-Geffen, PDG de COTI Group, lors de la scène du Cardano Summit à Laramie, Wyoming.

Le Djed stablecoin sera émis sur Cardano et favorisera la croissance de son écosystème naissant, surtout maintenant que la blockchain commence à prendre en charge les contrats intelligents et que les marchés ont de fortes attentes quant au développement possible des plates-formes DeFi sur une blockchain qui a été présentée comme le futur tueur d’Ethereum.

Qu’est-ce que Djed et pourquoi Cardano a-t-il besoin d’un Stablecoin ?

Un stablecoin est une crypto-monnaie conçue pour maintenir une valeur stable par rapport à une référence. Les pièces stables les plus connues sont les crypto-monnaies comme l’USDT ou la Stasis, qui sont rattachées à des monnaies fiduciaires telles que le dollar ou l’euro. Cependant, il existe des crypto-monnaies dont la valeur est arrimée 1:1 à d’autres matières premières telles que l’or (comme Digix) ou même à d’autres crypto-monnaies ou paniers de crypto-monnaies.

Il existe plusieurs méthodes pour parvenir à cette relation, les unes plus efficaces que les autres. Le plus populaire est la détention ou le blocage d’un montant de l’actif de référence qui prend en charge l’émission d’un montant proportionnel du stablecoin correspondant : Par exemple, la capitalisation boursière de l’USDC est de 3 677 063 935 $ car il y a 3 677 063 935 jetons USDC en circulation et Circle détient 3 677 063 935 $ en garantie.

Dans le cas de Djed, la valeur est maintenue stable par une conception algorithmique, qui tire parti de la conception de contrats intelligents sur la blockchain Cardano pour maintenir un prix aussi proche que possible de 1 $. Pour y parvenir, Djed maintient une réserve de pièces de base tout en extrayant et en brûlant d’autres actifs stables et réserve des pièces pour contrer les fluctuations.

Représentation visuelle de la façon dont la conception algorithmique de Djed fonctionnera sur Cardano. Source : IOHK

Selon son livre blanc, il y aura deux versions de Djed : une version minimale, conçue principalement pour servir de moyen d’échange, et une version étendue dont le contrat intelligent utilise un modèle de tarification continu et des frais dynamiques pour réagir plus rapidement aux événements externes, assurer un niveau optimal de réserves et offrent encore plus de sécurité lors de l’exécution d’opérations complexes telles que celles effectuées dans les transactions du protocole DeFi.

Un développement prometteur

Shahaf Bar-Geffen, directeur général du groupe COTI, a déclaré lors de la conférence que l’utilisation d’un stablecoin tel que Djed permettra aux utilisateurs de garder un meilleur contrôle sur leurs transactions, grâce à sa valeur stable et à ses faibles frais.

Les participants à la blockchain utilisent des pièces stables pour effectuer des transactions quotidiennes, car ils permettent d’échanger une valeur monétaire de manière transparente, quel que soit l’emplacement de l’expéditeur et du destinataire. Je pense que l’ajout du Djed stablecoin à la blockchain Cardano améliorera considérablement la façon dont les transactions sont réglées sur la plate-forme.

Pour sa part, Charles Hoskinson était enthousiasmé par ce nouveau projet car ce serait l’une des implémentations les plus ambitieuses visant à renforcer l’écosystème Cardano.

Le stablecoin Djed pourrait changer la donne dans l’espace cryptographique, attirant un tout nouveau public à un moment où l’industrie connaît déjà une croissance astronomique. COTI est un partenaire de longue date de l’écosystème Cardano. C’est formidable de les avoir à bord avec cette nouvelle entreprise.

Cela semble être un mouvement majeur pour COTI. Lorsque son partenariat avec Cardano a été annoncé pour la première fois, le jeton de COTI a grimpé de 50 %, atteignant un niveau record (ATH) de 0,60 $ en quelques heures.

