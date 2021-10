Cardano aura un stablecoin adossé à de l’or alors qu’un fonds de 100 millions de dollars stimule DeFi et NFT

Pour Hannah Perez

Le protocole DeFi MELD émettra le premier stablecoin Cardano lié à l’or. Dans le même temps, EMURGO a annoncé un fonds d’investissement pour dynamiser l’écosystème DeFi dudit réseau.

***

Cardano, la troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière, recevra bientôt son premier stablecoin adossé à de l’or. Pendant ce temps, un fonds de 100 millions de dollars US cherche à stimuler le développement de la finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et d’autres efforts éducatifs au sein de cette Blockchain.

Le premier stablecoin adossé à de l’or

Le protocole de liquidité DeFi MELD a annoncé jeudi son intention de lancer un stablecoin physique adossé à de l’or sur le réseau Cardano. Le co-fondateur de la plateforme, Ken Olling, a avancé les plans lors d’un événement sur la crypto-monnaie organisé par le journal britannique City AM.

Selon lui, MELD s’est associé à la plate-forme africaine de technologie agricole Tingo Holding International et à Ubuntu Tribe, une entreprise éthique qui symbolise les ressources naturelles, pour mener à bien l’initiative à Cardano. “Notre objectif ici est la simplicité et la clarté”, a déclaré Olling. Il a expliqué que la valeur stable du métal précieux sera utilisée comme garantie pour la monnaie numérique.

L’or sera stocké dans un coffre-fort, tokenisé, puis fractionné et divisé afin que nous puissions le vendre.

“L’idée est de démocratiser l’accès”, a ajouté Mamadou Kwidjim Touré d’Ubuntu Tribe. “C’est un changement de jeu dans la façon dont les gens accéderont et créeront de la richesse.”

Les pièces stables adossées à l’or ne sont pas un nouveau concept dans l’espace des crypto-monnaies, où il existe un certain nombre de jetons de ce type, y compris Tether Gold (XAU ₮), émis par Tether, l’opérateur de la pièce stable adossée à l’USDT USDT. Cependant, il convient de noter que ce serait le premier jeton du genre pour le réseau Cardano.

La nouvelle survient peu de temps après que le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a annoncé lors de la conférence du sommet de Cardano que la société de paiement COTI émettrait un stablecoin algorithmique lié au dollar sur le réseau.

EMURGO investit 100 millions de dollars dans l’écosystème Cardano

Dans d’autres annonces, EMURGO, la branche commerciale de Cardano, a dévoilé cette semaine un fonds qui vise à stimuler la croissance de l’écosystème de Cardano. Dans un communiqué, la société a annoncé un investissement de 100 millions de dollars qui soutiendra les startups axées sur Cardano, notamment DeFi, les projets NFT, les outils éducatifs et d’autres applications décentralisées.

Le PDG d’Emurgo, Ken Kodama, avait présenté en avant-première le lancement du véhicule d’investissement ce week-end lors du sommet de Cardano. À cette époque, il avait assuré que l’investissement “accélérerait le développement de l’écosystème Cardano”. Kodama a ajouté dans le communiqué :

Nous nous concentrons plus que jamais sur l’accélération du développement de l’écosystème Cardano avec un riche mélange de services décentralisés au service d’une communauté mondiale qui prend de plus en plus conscience de la blockchain.

Pour sa part, Hoskinson a ajouté que le nouveau fonds d’investissement “contribuera à façonner l’avenir de l’écosystème Cardano”.

Emurgo, l’une des entités fondatrices de Cardano qui fournit des solutions aux développeurs, aux entreprises et au gouvernement, a également récemment annoncé son intention d’affecter des fonds supplémentaires à la société africaine Adanian Labs, qui utilise l’intelligence artificielle et la blockchain.

Lecture recommandée

Sources : City AM, U. Today, CoinDesk

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash