Cardano (ADA)

Cardano bat Bitcoin et Ethereum en tant qu’actif cryptographique le plus HODL sur eToro au deuxième trimestre 2021

On constate une demande croissante pour les pièces à bas prix, car le commerce de détail recherche des alternatives moins chères avec des récompenses de mise permettant aux investisseurs de récolter les fruits de leur détention à long terme, ce qui stimule davantage la demande.

Cardano, une pièce populaire parmi les détaillants en 2021, reste la crypto la plus détenue par les clients américains d’eToro au deuxième trimestre. Il a en fait connu une augmentation de 67% par rapport au premier trimestre.

ADA bat les principales crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), qui a connu une augmentation de 42% de la demande mais a tout de même glissé de sa première place, et Ethereum (ETH) et des pièces de monnaie populaires comme Dogecoin qui ont le soutien du PDG de Tesla, Elon Musk.

DOGE est désormais la 2ème crypto la plus détenue par les utilisateurs américains sur eToro, selon la société de courtage.

Simon Peters, analyste du marché de la cryptographie chez eToro, a déclaré que le potentiel de cas d’utilisation du jeton ADA natif de Cardano attirait les investisseurs.

“Au cours du deuxième trimestre, Cardano a fourni une feuille de route plus claire pour sa prochaine fourche dure Alonzo – actuellement en phase de test”, a déclaré Peters, qui a noté que,

« En cas de succès, il apportera une fonctionnalité de contrat intelligent… pour la première fois sur la blockchain Cardano. »

En hausse de plus de 700% depuis le début de l’année, ce bond des prix suggère l’optimisme des investisseurs quant à “la capacité de Cardano à défier Ethereum à long terme”, a-t-il ajouté.

Ethereum, qui a grimpé de 225% jusqu’à présent cette année, a également gagné en popularité avec une augmentation de 79% du nombre d’investisseurs détenant l’actif.

Au deuxième trimestre, les actifs cryptographiques plus petits comme Tron (TRX) et Ethereum Classic (ETC) mènent la charge, le premier ayant enregistré une augmentation de 163% du nombre d'utilisateurs mondiaux détenant les actifs par rapport au premier trimestre et le dernier ayant enregistré une augmentation de 151% d'un trimestre à l'autre.

“Plutôt que de se concentrer uniquement sur Bitcoin et Ether, où de nombreux investisseurs ne peuvent posséder qu’une fraction d’une pièce, nous constatons une demande croissante de pièces moins chères”, a expliqué Peters.

Le marché recherche essentiellement des alternatives moins chères, dont le prix est d’environ 1 $ avec des récompenses de mise permettant aux investisseurs de récolter les fruits de la détention de ces actifs à long terme, contribuant ainsi à stimuler la demande.

Dans l’ensemble, la plate-forme d’investissement multi-actifs a révélé une augmentation du nombre d’actifs cryptographiques détenus au cours du dernier trimestre, suggérant une confiance croissante des personnes dans les crypto-monnaies.

« Les crypto-actifs ont connu une année passionnante, avec de grandes étapes franchies en termes de mouvements de prix et une augmentation des investissements institutionnels signalant une plus grande adoption par l’écosystème des services financiers traditionnels. »

Il a en outre noté que les fondamentaux à long terme restent solides malgré la volatilité, et que des problèmes tels que la consommation d’énergie continuent de frapper le marché alors que “la classe d’actifs émergente continue de révolutionner de nombreux aspects des services financiers”.

Au milieu de cela, eToro a lancé cette semaine un portefeuille de “chip-tech” qui comprend 35 sociétés qui jouent des rôles variés dans le domaine des semi-conducteurs.

