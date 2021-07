Cardano cherche à faire un “Bitcoin” au Salvador

in

Le PDG d’Input Output Global (IOG), Charles Hoskinson, a déclaré qu’il avait été en contact avec des responsables salvadoriens au sujet de Cardano.

« Oui, nous avons été en pourparlers avec certains responsables au Salvador, et il est possible qu’il effectue une visite d’État. Nous avons envoyé toute la documentation et les candidatures pour cela, nous allons donc rencontrer le président. Mais au fond, ce sera entre leurs mains… ».

Cardano a récemment annoncé des accords gouvernementaux en Éthiopie et en Tanzanie pour déployer des infrastructures de blockchain liées à l’éducation et à la connectivité Internet. Mais avec El Salvador qui donne cours légal au Bitcoin, Hoskinson voit une opportunité de capitaliser sur l’élan pro-crypto qui inonde le pays.

Cependant, étant donné que la législation s’appelle la «loi Bitcoin», quelle chance y a-t-il pour que Cardano obtienne également la même reconnaissance?

La communauté Cardano dit que la blockchain est plus que Bitcoin

Le président Bukele a annoncé le 7 septembre comme date de mise en service de Bitcoin, malgré la désapprobation du FMI et de la Banque mondiale.

Pour compléter la start-up, un portefeuille national a été créé qui offre des conversions instantanées en dollars et facilite les transferts BTC. En guise d’incitation, les utilisateurs recevront 30 $ pour s’inscrire au portefeuille.

L’activité Bitcoin au Salvador a montré au monde que, malgré l’opposition, l’adoption massive des crypto-monnaies se produit. Non pas parce qu’une niche dans la société le dit, mais parce que la crypto est une alternative à un système qui ne prend pas en compte les intérêts des gens.

Commentant la situation, les opérateurs de pool de participation Cardano ont tweeté que la blockchain est plus que Bitcoin. Ils disent que Cardano peut offrir plus de transparence, d’indépendance et de liberté que Bitcoin.

« Chers habitants du Salvador, la blockchain ne concerne pas seulement Bitcoin. La blockchain permet de créer une identité globale ou de rendre certains processus financiers plus transparents. Vous pouvez même émettre votre propre stablecoin et devenir indépendant. Si vous voulez plus de liberté, jetez un œil à #Cardano ».

S’il est vrai que Bitcoin manque de programmabilité, à ce jour, aucune autre crypto-monnaie n’est aussi fiable. Cela a peut-être été le facteur décisif pour sa monnaie légale au Salvador.

Le président Bukele ferme la voie à d’autres crypto-monnaies parallèles

Avec Bitcoin en tête au Salvador, l’intérêt des développeurs d’altcoins monte également en flèche.

Dans une interview avec la chaîne YouTube What Bitcoin Did, le président Bukele a donné une réponse provisoire à l’idée de l’ouverture de toute l’industrie de la crypto-monnaie au Salvador.

Il a dit qu’il est déjà assez difficile de traiter avec deux devises parallèles en BTC et en USD. En ajoutant cela, il serait impossible de faciliter dix offres légales.

« C’est une loi Bitcoin. Il est très difficile de démarrer deux monnaies en travaillant en même temps. Et comme je l’ai dit précédemment, donnez une liberté totale au vendeur, et une liberté totale à l’acheteur en même temps, même si le vendeur et l’acheteur choisissent une devise différente.”

Il a souligné qu’il n’interdirait pas les altcoins et que les développeurs d’altcoins sont également libres de s’installer et d’investir au Salvador. Mais en ce qui concerne la monnaie légale, Bitcoin est la seule crypto-monnaie du pays.

Autant la programmabilité et les contrats intelligents donnent un avantage aux autres plates-formes, l’adhésion au monde hérité doit commencer par la confiance d’abord, et il semble que Bitcoin ait l’avantage là-dessus.