Cardano continuera-t-il à monter ? C’est la question à 80 milliards de dollars.

Bloomberg a rapporté le 16 août que Cardano (CCC :ADA-USD) était devenue la troisième plus grande crypto-monnaie au monde. Au cours de la dernière journée, Cardano a principalement échangé entre 2,40 $ et 2,57 $ et est actuellement en hausse de 130 % au cours du mois dernier et de près de 1 300 % depuis le début de l’année.

Source : Stanslavs / Shutterstock

Il ne fait aucun doute que le protocole de preuve de participation Ouroboros de Cardano gagne beaucoup de partisans en 2021. Cependant, pour que ADA continue d’augmenter, il devra générer des catalyseurs pour faire monter le prix.

Pendant que Cardano est en mouvement en ce moment, restera-t-il en mouvement ? C’est la question à un million de dollars.

Cardano vaut 80 milliards de dollars

Cardano a passé le 20 août principalement à la hausse, mais reste autour d’une capitalisation boursière de 80 milliards de dollars. Comme tous les actifs cryptographiques, celui-ci se déplace rapidement, il pourrait donc être supérieur ou inférieur au moment où vous lisez ceci. La dernière fois que j’ai écrit sur Cardano, c’était début juillet. J’ai soutenu que le succès ou l’échec de Cardano dépendrait des contrats intelligents et de l’utilité de la crypto-monnaie malgré quelques nouveaux partenariats.

“Je continue de croire que ADA est la crypto-monnaie non nommée Bitcoin (CCC :BTC-USD) ou Ethereum (CCC :ETH-USD) avec l’opportunité la plus tangible. Les partenariats devraient être bons pour convaincre les autres que c’est le cas », ai-je écrit le 8 juillet.

Depuis mon article, Cardano s’est apprécié de plus de 80%. Une influence significative dans cette appréciation est le responsable de la livraison de Cardano, Nigel Hemsley, déclarant dans une vidéo du 13 août que les contrats intelligents seraient disponibles le 12 septembre dans le cadre de sa mise à niveau Alonzo.

Frances Yue de Coindesk a cité l’analyste crypto Yuri Mazur, qui a déclaré : « Toute croissance du prix des crypto-monnaies est soit directement causée par des nouvelles positives qui font monter les sentiments des acheteurs, soit par une croissance en tandem avec la tendance globale du marché. La mise à niveau très attendue d’Alonzo de Cardano est également une bonne raison pour les investisseurs d’empiler la pièce. »

Bien que la récente hausse des prix de la cryptographie soit responsable d’une partie de son appréciation ces dernières semaines, il serait insensé de minimiser l’importance de la mise à niveau d’Alonzo. Après tout, sur les 10 crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars ou plus, Cardano avait le troisième rendement sur 7 jours le plus élevé à 25,6% jusqu’au 20 août.

Comme le suggérait l’article de Bloomberg, tout le monde n’est pas convaincu que la capacité de contrat intelligent de Cardano attirera les développeurs. Il cite un tweet du PDG de Galaxy Digital LP, Mike Novogratz, qui a écrit: “J’ai parlé à vingt des personnes les plus intelligentes que je connaisse dans l’espace, et aucune d’entre elles n’a vu Cardano avoir du succès.”

Il y a certainement du scepticisme quant à la valorisation de 80 milliards de dollars de Cardano. Cependant, s’il s’agissait d’une société du S&P 500, elle figurerait dans le top 200 en termes de capitalisation boursière.

Tester son record historique

Le précédent record de Cardano était de 2,46 $. Il a atteint cette marque en mai. Il a dépassé ce niveau le 20 août.

Cependant, pour rester au-dessus de 2,46 $ pendant une longue période, la mise à niveau d’Alonzo devra fournir une preuve tangible que les contrats intelligents de Cardano attirent l’attention des développeurs de blockchain. Sinon, je ne vois pas comment il maintient cet élan brûlant.

Le rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, Brendan Rearick, a récemment discuté de certaines prévisions de prix pour Cardano. Des quatre mentionnés, la prévision de 3,10 $ de CoinPriceForecast d’ici la fin de 2021 est la plus agressive. Cela suggère que Cardano a une hausse de 24% au cours des 4,5 prochains mois.

Cependant, des quatre, je dirais que l’objectif de prix de 3 $ de WalletInvestor d’ici août 2022 est le plus réaliste. Cela donne à Cardano et à son équipe de développement, Input Output Hong Kong (IOHK) le temps de fournir une utilité aux sociétés de services financiers et aux développeurs de blockchain.

Comme l’a souligné récemment Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, non seulement les contrats intelligents de la mise à niveau d’Alonzo permettent l’utilisation d’applications de finance décentralisée (DeFi) sur le réseau Cardano, mais les jetons non fongibles (NFT) pourraient également être un aspect très attrayant de son contrats.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre le 12 septembre.

Bien que je ne pense pas que Cardano maintienne son rythme fulgurant, je ne suis pas surpris de le voir retester le niveau de 2,46 $. À moins que la mise à niveau d’Alonzo ne soit un échec lamentable, je vois Cardano rester en mouvement, bien qu’à un rythme plus raisonnable.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.