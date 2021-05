Cardano Developer dévoile le plan de mise en œuvre de la plate-forme de contrat intelligent

Compartir

Le développeur de Cardano Input Output Global (IOG) a fait plusieurs annonces majeures concernant la prochaine mise à jour de la plate-forme. Prévu pour être mis en œuvre avec l’événement Hard Fork Combinator «Alonzo», cette nouvelle ère inaugurera les capacités de contrat intelligent de Cardano.

IOG révèle le plan de mise en œuvre pour «Alonzo» avec une phase initiale en juin qui s’étendra jusqu’à sa mise en œuvre complète en septembre 2021. Composé d’une série de réseaux de test à code couleur, IOG a lancé le test Alonzo Blue. Cette première phase sera menée avec un groupe de travail pionnier, des partenaires initiaux et un redressement avec les principaux acteurs concernés.

Le réseau de test vérifiera les fonctions de base du réseau. Alonzo Blue effectuera le premier exercice de cette phase de test avec le nœud Hard Fork vers Alonzo et la distribution initiale d’ADA vers les opérateurs de partage de scripts simples Plutus.

Plus tard, IOG lancera Alonzo White avec plus de partenaires impliqués, des dApps de démonstration, une intégration avec WBE et PAB, des benchmarks et plus de participation d’environ 500 membres de la communauté, pionniers, opérateurs de groupes d’intérêt (SPO).

Ce réseau de test permettra aux partenaires et aux pionniers d’exécuter leurs scripts sur le réseau avec les premières dApps d’analyse comparative de base pour les versions d’Uniswap et de stablecoins. De plus, Alonzo White introduira les premiers échanges intégrés au framework Rosetta, un mécanisme créé par Coinbase pour faciliter l’ajout de jetons sur ces plateformes.

Après cela, en août, Alonzo Purple lancera le premier testnet public avec tous les pionniers «à bord» avec les partenaires dApps. Au cours de cette phase, les composants Daedalus Flight et Explorer seront testés ainsi que la stabilité de la plate-forme.

Enfin, Alonzo aura deux petites étapes appelées Red et Black, mais Alonzo Purple aura “pratiquement” des contrats Plutus et intelligents prêts pour l’événement HFC au cours du dernier mois du troisième trimestre 2021.

Cardano, où tout le monde utilisera-t-il un contrat intelligent?

Dans une nouvelle, IOG lance Marlowe Run, une application prototype pour faciliter l’utilisation des contrats intelligents. Les utilisateurs n’auront pas besoin d’expertise technique avec la blockchain, selon l’annonce officielle. Le développeur Cardano a déclaré:

L’application intègre la bibliothèque ACTUS standard complète de contrats financiers. Étant basé sur la blockchain, il promet des avantages en termes de coût, d’efficacité et de sécurité. Il contient des modèles de contrat qui ont été rédigés et testés par des experts d’ACTUS.

Marlowe est un langage de programmation spécialement conçu pour la construction de contrats financiers à Cardano. Contrairement à d’autres langages de programmation, Marlowe sera “facile à lire”, à écrire et à comprendre.

Par conséquent, les accords financiers seront résolus sur cette blockchain sans l’intervention d’un tiers. IOG cherche à «transformer» la façon dont les entreprises sont menées dans le monde.

ADA se négocie à 1,68 $ avec de petites pertes le dernier jour et un gain de 11,1% sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique à 30 jours, ADA affiche toujours un gain de 36,5% après que la crypto-monnaie ait atteint la barre psychologique la plus importante de 2 $.

ADA avec de petites pertes sur le graphique journalier. Source: ADAUSDT Tradingview