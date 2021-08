Cardano devient la troisième plus grande crypto

in

Cardano (ADA / USD) a connu une augmentation impressionnante alors que les acteurs du marché attendent avec impatience la mise à jour du protocole Signals Smart Contracts qui sera lancée le mois prochain.

Le projet d’inclure des contrats intelligents pourrait être une réponse aux critiques qui insistent sur le fait que la fonctionnalité mettra beaucoup plus de temps à devenir disponible.

Le marché de Cardano devient haussier à l’approche de la mise à jour

Cardano a gagné environ 20% au cours des dernières 24 heures alors que la capitalisation boursière du jeton a atteint 65 milliards de dollars en raison de la récente flambée des prix. En conséquence, il est devenu la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, juste derrière Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD).

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, fera plus de révélations sur le prochain hard fork d’Alonzo. Il révélera également les plans de l’entreprise pour lancer des contrats intelligents sur le réseau Cardano. En conséquence, le marché de la crypto-monnaie Cardano est devenu haussier à mesure que l’anticipation de la nouvelle mise à jour du réseau augmente.

Le volume des transactions de Cardano a augmenté d’environ 250% au cours des quatre derniers jours. La plate-forme d’analyse comportementale Santiment a déclaré qu’une pression d’achat accrue dans tous les domaines a conduit à la récente flambée des prix de Cardano.

Les experts ont également prédit que la tendance haussière pourrait se poursuivre, ce qui pourrait pousser l’actif en mode découverte de prix.

Avec le lancement de la fonctionnalité de contrat intelligent, Cardano peut intégrer plus de fonctionnalités pour les utilisateurs, y compris les plateformes financières décentralisées (DeFi). Les utilisateurs réclament plus de trading automatisé. L’intégration, selon Cardano, répondra aux souhaits et aux désirs des utilisateurs.

Cardano prévoit la mise à jour le 12 septembre

La mise à jour mettra le réseau Cardano dans une meilleure position pour concurrencer Ethereum, qui reste le leader incontesté des petits contrats et de la technologie blockchain.

Le responsable de la distribution de Cardano, Nigel Hemsley, a indiqué que la plate-forme publiera la mise à jour d’Alonzo le lundi 12 septembre. 12″ pour la mise à jour.

