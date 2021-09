Cardano dévoile ‘Djed’ – Un Stablecoin innovant pour l’écosystème à croissance rapide émis par COTI ZyCrypto

Publicité





Le nouveau stablecoin de Cardano, Djed, sera désormais émis par la plate-forme COTI selon une annonce de partenariat dimanche lors du sommet de Cardano au Wyoming.

Djed, un produit des efforts entre IOG, Emurgo de Cardano et Ergo Blockchain, est basé sur une conception algorithmique qui utilise des contrats intelligents pour assurer la stabilisation des prix et améliorer la convivialité dans les opérations de finance décentralisée (DeFi). Il fonctionne en gardant une réserve de pièces de base, et en frappant et en brûlant des pièces stables et des pièces de réserve.

Djed, qui est le premier protocole de monnaie stable officiellement vérifié, a été créé pour relever divers défis posés par les monnaies stables à ancrage fiduciaire existantes telles que l’USDT et l’USDC, notamment le manque de transparence et de liquidité de leurs réserves qui affecte la stabilité des prix, dénigrant largement les utilisateurs.

Djed se double d’une pièce stable et d’une pièce de transaction

Selon COTI, Djed ne sera pas seulement une pièce stable construite sur Cardano, mais est conçu pour doubler en tant que pièce ultime de Cardano avec laquelle l’intégralité des frais du réseau sera payée. Cela aidera les utilisateurs à prédire combien coûteront les frais de transaction, éliminant ainsi la volatilité des frais de gaz, ce qui est très préoccupant sur plusieurs réseaux de crypto-monnaie.

Djed sera disponible en deux versions. L’un d’eux sera le Minimal Djed qui est conçu avec la plus grande simplicité sans compromettre la stabilité de la pièce dans le but d’assurer une meilleure interaction avec l’utilisateur. La deuxième version est le Djed étendu qui est une version plus complexe offrant des avantages de stabilité supplémentaires. Les deux modèles se distinguent par l’utilisation d’un modèle de tarification continue et de frais dynamiques pour maintenir les deux modèles tout en maintenant le taux de réserve à un niveau facultatif.

Confirmant le partenariat, le PDG du groupe COTI, Shahaf Bar-Geffen, a déclaré ;

«L’écosystème stablecoin a énormément mûri au cours des dernières années. Les participants à la blockchain utilisent des pièces stables pour effectuer des transactions quotidiennes, car ils permettent d’échanger une valeur monétaire de manière transparente, quel que soit l’emplacement de l’expéditeur et du destinataire. Je pense que l’ajout du Djed stablecoin à la blockchain Cardano améliorera considérablement la façon dont les transactions sont réglées sur la plate-forme.’

Le co-fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a également salué la décision en affirmant que le Djed stablecoin pourrait changer la donne pour l’écosystème crypto-financier de nouvelle génération attirant un tout nouveau public à un moment où l’industrie connaît déjà une croissance astronomique.

«Djed partage notre engagement envers la vérification formelle, prouvant une méthode robuste de lutte contre la volatilité des prix des marchés de la cryptographie. COTI est un partenaire de longue date de l’écosystème Cardano. C’est formidable de les avoir à bord avec cette nouvelle entreprise. Il a dit.

