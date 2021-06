Cardano en tant que crypto-monnaie fait partie d’une tendance, pas d’une mode

Les gens échangent des métaux précieux depuis des siècles, nous ne nous demandons donc pas « pourquoi » ils sont précieux et avons trouvé une maison à Wall Street. C’est maintenant l’ère de la crypto-monnaie et elle est toujours au rez-de-chaussée. Il y a plus de sceptiques que de croyants. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est le roi de la crypto pour l’instant, il fait donc la une des journaux. Parmi les quelques adeptes remarquables, Cardano (CCC :ADA-USD) essaie de gagner du terrain ces derniers temps.

Source : Shutterstock

Il est juste de faire une comparaison avec la ruée vers l’or car le concept est similaire. Je parie qu’au début en 700 av. il y avait des sceptiques sur l’or. Maintenant, c’est une donnée que c’est précieux et nous n’y pensons pas. Dans le sol, l’or est un caillou jaune. Ce qui le rend précieux, c’est notre opinion sur sa valeur.

Vous pouvez étendre cette logique à BTC et Cardano. Comme l’or, ils sont rares et des millions de personnes les poursuivent. Leur ouverture de valeur est ce qu’il est important de comprendre.

Croire en la tendance

En fin de compte, peu importe si les critiques pensent que c’est de la foutaise. La notion de valeur crée l’opportunité de trading. Ce n’est pas une mode, c’est la tendance. Il n’y aura plus d’argent liquide à l’avenir à cause de toutes ces manipulations du gouvernement. On ne parle plus de milliards alors qu’il y a deux ans c’était une somme colossale. Maintenant, les offres d’ouverture des politiciens se chiffrent en milliers de milliards.

Nous ne devons pas nous entêter dans nos croyances au point de passer à côté. Le concept d’investissement dans des classes d’actifs est simple – et tout le monde peut le faire. Le mantra qui a fonctionné pour l’or fonctionnera pour la crypto. La stratégie éprouvée consiste à accumuler au fil du temps. Je préfère rester avec l’OG BTC, mais mes deux prochains sont des challengers Ethereum (CCC :ETH-USD) et Cardano.

De nombreux critiques ne peuvent pas dépasser l’argument de la “volatilité” des prix de la cryptographie. Mon application crypto sonne presque 24h/24 et 7j/7 avec des mises à jour importantes dans les deux sens. Il est difficile de suivre les énormes fluctuations de Cardano. C’est pourquoi il est important d’établir – et de s’y tenir – des paramètres de trading. Faire la moyenne vers le bas est une bonne méthode, mais seulement si nous la définissons correctement. Le faire bon gré mal gré peut vite devenir salissant.

Dessinez une carte pour échanger Cardano

Source : graphiques par TradingView

Je trouve extrêmement utile de définir une formule mathématique pour éliminer les émotions. Par exemple, créez une règle pour n’ajouter que x% de Cardano s’il tombe de y% en dessous de mon dernier achat. De cette façon, j’évite de faire une grosse erreur, et à long terme, il y aura du succès.

Depuis ma dernière écriture, l’ADA-USD a augmenté de 80% et a coulé de 60%. Maintenant, il se maintient à 70 % par rapport aux plus bas de mai. C’est une preuve supplémentaire de la nécessité d’un système.

Je préfère soit acheter les trempettes même si elles sont plus élevées que l’entrée précédente ou originale. Inversement, j’aime aussi chasser une cassure nette des lignes de résistance.

Actuellement, les taureaux ont défendu avec succès Cardano près de 1 $. L’action des prix a également tracé une ligne d’échec dur proche de 1,8 $. Ce sont des zones de prise de décision pour les deux prochaines semaines. Les opportunités d’entrée se situent à proximité de l’extrémité inférieure et au-dessus des limites supérieures.

Pendant ce temps, les débats feront rage

Le concept de pièces électroniques comme Cardano est encore étranger. Il faudra des années pour que les masses le comprennent. Je ne prétends pas être un expert de tous les tenants et aboutissants, mais je comprends. Par exemple, je ne vois plus l’obstacle de la stabilité des prix. Le tournant m’est venu lorsque j’ai abandonné l’idée qu’ils étaient une monnaie telle que nous la connaissons.

La crypto-monnaie devrait supprimer la partie “monnaie” de son étiquette. Cela déstabilise les gens. Ce sont des actifs pour stocker la richesse comme une couverture contre la détérioration de la trésorerie. C’est ce que l’or a fait. Personne n’investit désormais dans l’or car ce sera la prochaine devise. Les gens l’accumulent pour préserver leur richesse et parce que les gouvernements ne peuvent pas le manipuler.

Ensuite, il y a l’idée que BTC soit un facilitateur d’activités criminelles. C’est le plus ridicule de tous les coups contre elle. Pendant des siècles, l’argent liquide a été le seul instrument d’indemnisation des délits. Cardano est numérique, il est donc plus traçable que le cash froid. Par conséquent, cet aspect de facilitateur criminel de l’argument est fou.

Le succès de la crypto ne devrait pas arriver du jour au lendemain, mais cela semblait être le cas. Une grande partie du ressentiment est probablement due au fait que la plupart ont raté le coche. Lorsque nous nous sentons exclus, nous avons tendance à nous déchaîner. Finalement, les gens s’en remettront et deviendront moins résistants. En attendant, échanger Cardano dans le cadre d’un petit panier de crypto juste au cas où cela a du sens.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.