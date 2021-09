Cardano enregistre plus de 100 contrats intelligents après la mise à jour d’Alonzo

Environ 24 heures après le déploiement du contrat intelligent Alonzo sur le réseau principal de Cardano, une centaine de contrats intelligents ont été déployés.

La mise à jour d’Alonzo a inauguré une nouvelle ère pour Cardano, dont l’actif numérique natif, l’ADA, est devenu la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Le réseau Cardano a été développé en tant que protocole de blockchain révolutionnaire pour aider à mettre fin aux défis fondamentaux des frais de gaz élevés et du manque d’évolutivité des options existantes. Avec la feuille de route menant au développement de contrats intelligents qui prendra jusqu’à six ans, Cardano est maintenant remarquablement prêt à annoncer un virage vers un avenir financier accessible alimenté par la technologie blockchain.

“Cette mise à jour est l’aboutissement de six années de travail incroyablement dur avec certains des esprits les plus brillants de la blockchain et au-delà”, a déclaré Charles Hoskinson, fondateur de Cardano et PDG d’IOHK. que les entreprises et les gouvernements adoptent Cardano. Avec ce lancement, la commercialisation est à la fois entre les mains de la communauté et des architectes du système, et ils y parviennent déjà. En moins de 24 heures, plus de 100 smart contracts ont déjà été exécutés sur le réseau. »

Avant le lancement de l’infrastructure de contrat intelligent, la blockchain Cardano a adopté une approche innovante pour suivre le monde en pleine croissance des jetons non fongibles (NFT). Avec l’allocation accordée, jusqu’à 780 000 NFT ont été frappés sur la blockchain avec divers marchés émergents jour après jour.

Hoskinson est ambitieux pour ce que le réseau a à offrir. À cette fin, IOHK a lancé Project Catalyst, une initiative visant à stimuler le développement de DApps pouvant exploiter la puissance de Cardano pour contribuer à l’adoption de la blockchain.

« À cette époque l’année prochaine, il y aura des applications décentralisées utiles, et dans certains cas, qui changeront la vie, s’exécuteront sur le système et transformeront la vie de millions à milliards de personnes au cours de la prochaine décennie », a-t-il ajouté.

Source de l’image : Shutterstock