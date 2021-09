Cardano enregistre un nouvel ATH et les ours le repoussent !

in

Cardano a réussi à briser son plus haut historique hier après avoir atteint 3 106 $ sur Binance. Cependant, l’euphorie du marché n’a pas duré, car en quelques heures, le prix de l’actif numérique est retombé à 2,9 $. Il est possible qu’il s’agisse simplement d’une prise de bénéfices de la part des traders, bien que de grands experts suggèrent que la correction pourrait se poursuivre.

À ce jour, et au moment de la rédaction, ADA se négocie à 2 991 $ et affiche un gain quotidien de 1,11% selon Binance. En plus de cela, il enregistre également un gain au cours des 7 derniers jours de 7,96 %. Mais restera-t-il haussier ou correct ? Qu’est-ce qui a motivé les achats ? Je vous le dis.

Cardano et Alonzo

L’élan a été généré principalement par le fork d’Alonzo qui a eu lieu le 1er septembre à 20h00 selon le développeur à l’origine du projet ; Nous nous référons à IOHK, qui a publié plus de détails via une publication qu’ils ont réalisée à partir de Twitter.

Cependant, le réseau devrait être entièrement mis à jour d’ici le 12 septembre.

Il convient également de noter qu’au moment de la publication, le jeton ADA a décollé plus haut; enregistrant une hausse de 2,76 $ à son ATH enregistré à 3 106 $.

Comme si cela ne suffisait pas, hier, il y a eu aussi une publication importante qui pourrait pousser l’actif ADA plus loin. Depuis, une banque aux États-Unis a mentionné que désormais ses clients pourront acheter des ADA à partir de leurs fonds bancaires.

C’est Vast Bank, la première banque aux États-Unis qui est autorisée à acheter/vendre, échanger ou détenir des crypto-monnaies à partir des comptes bancaires des mêmes clients.

Analyse à court terme et aperçu : prendre des bénéfices ou acheter ?

Dans le graphique en 4 heures, vous pouvez voir comment la résistance qui se situait à 3 $ a été rejetée à plusieurs reprises, atteignant un maximum de 2,95 $. Cependant, après l’annonce dont nous avons parlé plus tôt, il a été possible de surmonter cette barrière psychologique qui empêchait Cardano (ADA) de continuer à monter ; L’élan n’a cependant pas persisté, car les commerçants ont commencé à prendre des bénéfices peu de temps après et les prix sont retombés à 2,9 $.

Dans ce panorama, nous pouvons voir que les indicateurs indiquaient que ADA était suracheté. Il était donc tout à fait normal de voir une correction, mais il est possible qu’à ce moment-là, nous assistions à un nouvel élan alors que le RSI est retombé à 50 points.

Analyse Cardano dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

On peut dire qu’à l’heure actuelle, l’ADA a une forte probabilité de continuer à augmenter ; au moins jusqu’à ce que les contrats intelligents soient annoncés le 12 septembre. Cela rend la prochaine résistance susceptible d’être touchée; situé à 3,2 $ avant la date mentionnée.

Le RSI est dans une position favorable, la tendance du marché est également haussière et il existe également des fondamentaux clairs derrière l’élan.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

