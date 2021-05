Cardano est à l’avant-garde du mouvement de la finance décentralisée

Pendant une grande partie de 2020, Cardano (CCC:ADA-USD) échangé pour à peine un nickel. Cela a changé lorsque les volumes d’achat ont augmenté vers le dernier mois de l’année dernière. En février, Bitcoin, Cardano et d’autres crypto-monnaies ont décollé.

Au niveau actuel, Cardano est-il un achat? Les investisseurs et les spéculateurs n’ont aucune idée de ce que vaut l’altcoin. Un auteur a appelé ADA une prise et a averti les lecteurs de ne pas l’échanger. Un autre auteur a déclaré que l’élan de Cardano ne montrait aucun signe de ralentissement. Quelques jours avant cela, l’altcoin a reculé de 28% par rapport à son sommet du 15 avril.

Quel est le gameplay de Cardano?

Cardano Pullback et Breakout

Le prix de Cardano est à la merci du bitcoin et, dans une moindre mesure, des autres crypto-monnaies. Les investisseurs doivent absorber les manchettes des nouvelles toutes les heures qui font bouger la devise. Par exemple, Elon Musk, le PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA) a récemment tweeté à propos de Dogecoin. Il a simplement posté «The Dogefather. SNL 8 mai. »

Son apparition dans l’émission télévisée attirera plus de téléspectateurs vers ses publications sur son compte Twitter. Cela lui permettra de déplacer encore plus les prix Dogecoin.

Appel Altcoin

Les investisseurs cherchant à tirer profit de Bitcoin peuvent utiliser altcoin comme moyen. L’accumuler, réserver les gains en vendant de l’altcoin, puis ajouter à Bitcoin et Ethereum est une stratégie disponible.

Les spéculateurs de crypto-monnaie peuvent également ajouter Chainlink et Algorand à leur portefeuille de devises. Cela diversifierait les avoirs dans l’espace crypto.

Les investisseurs peuvent élargir davantage leurs avoirs en achetant des bourses de crypto-monnaie cotées en bourse. Par example, Voyageur (OTCMKTS:VYGVF) est fortement corrélée à la valeur de la crypto. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) et Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) sont également de bons titres à prendre en compte. Riot Blockchain est une société minière de bitcoins. Il prend en charge la blockchain Bitcoin en augmentant son taux de hachage minier Bitcoin. Il diminue également ses coûts de production.

Le 7 avril, Riot Blockchain a acheté 42000 Antminers S19j. Cela a augmenté son taux de hachage total à 7,7 EH / s. Les investisseurs qui achètent des actions RIOT achètent effectivement les mineurs d’or du marché des crypto-monnaies. Les investisseurs avertis peuvent écrire des appels contre les actions RIOT. Le titre, ainsi que ceux mentionnés ci-dessus, est très volatil et paie une prime généreuse.

Risques de correction

Tout comme le tristement célèbre crash de tulipes pendant l’âge d’or néerlandais en 1637, Bitcoin et altcoins risquent de tomber. Pourtant, une baisse de 5 à 10% après les heures normales est typique de la devise. Une baisse quotidienne de 10% s’est produite occasionnellement au fil des ans. Et au cours de la dernière décennie, Bitcoin a survécu à chaque fois.

Les ours qui ont deviné sur une correction prolongée ont perdu la chance d’accumuler des altcoins sur le creux. De plus, le marché de la cryptographie est une révolution de la finance imparable. En supposant que les régulateurs n’interféreront pas, les perspectives de la technologie ne cessent d’augmenter.

Les investisseurs qui ont choisi Cardano vont bien. Polkadot est une blockchain décentralisée qui, comme Cardano, développe ses technologies. Comme Cardano livre, les ours parier contre lui échoueront. À long terme, Cardano peut avoir une valeur plus élevée que Bitcoin. De telles perspectives ont plus que compensé les risques d’achat avant une correction de l’altcoin.

Malgré le potentiel de hausse, la concurrence de Cardano est féroce. Polkadot, Avalanche et Solana sont des concurrents. Tous ont une communauté florissante soutenant la plate-forme de développement d’applications décentralisée. Ils ont également un produit fonctionnel. Cardano a cinq époques dans sa feuille de route, comme expliqué ici.

Heureusement, Bitcasino.io prend en charge l’ADA de Cardano pour les paiements. Plus les opérateurs adoptent la crypto-monnaie ADA de Cardano, plus sa valeur est élevée.

Cardano: votre plat à emporter

Les investisseurs peuvent utiliser des graphiques techniques pour deviner ce que vaut l’ADA. Il pourrait également surveiller le prix d’autres crypto-monnaies et altcoins. Cela ne prédira pas la valeur future de Cardano.

Cardano est une devise passionnante avec de solides perspectives d’avenir. Il jouera un rôle important dans le mouvement de la finance décentralisée.

