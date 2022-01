Cardano est devenu le projet de cryptographie le plus développé sur GitHub en 2021 — Santiment

Cela fait plus de 3 mois que la fourche Alonzo de Cardano a été appliquée, mais la blockchain gagne déjà en popularité parmi les développeurs.

Selon les informations compilées par CryptoRank et Santiment, Cardano était le projet de cryptographie le plus développé sur GitHub en 2021, avec plus de 104 000 événements.

Pour compléter les 3 plus hautes, Kusama et Polkadot occupent les deuxième et troisième places, séparément, avec à peu près une variété d’événements similaire au cours de l’année. Cardano a battu l’activité de développement d’Ethereum par une bonne marge, ce dernier revenant à la quatrième place. Santiment définit un événement GitHub comme étant soit la création d’une difficulté, la création d’une demande d’extraction, un commentaire sur une difficulté ou une demande d’extraction, ou un bifurcation/une mise en vedette/une observation d’un référentiel de code, entre autres.

Lors d’une session Youtube en direct la semaine dernière, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a découvert qu’une unité de surface d’environ 127 est en deçà du développement sur la blockchain de Cardano. en outre, Hoskinson s’attend à ce que le nombre d’utilisateurs d’adénosine désaminase augmente chaque année par rapport à la paire actuelle de millions, en raison de la qualité croissante des jetons non fongibles, ou NFT.

L’avancée technologique de Cardano gagne également du terrain après Alonzo. L’un des travaux notables de la blockchain en cours est la mise à niveau Hydra de couche deux qui canalise les transactions hors chaîne vers des pools de jalonnement sans partitionner le grand livre lui-même. Sur le papier, cela peut changer la mise à l’échelle linéaire avancée du réseau avec de nombreux « nœuds hydrauliques » à chaque processus et de nombreuses transactions.

Une autre mention notable pourrait être un nouveau mécanisme de financement fintech, appelé le don initial de mise en commun (ISPO), qui est distinctif de la blockchain Cardano. Au cours de cette configuration, les passionnés de blockchain délèguent leurs crypto-monnaies dans un protocole extrêmement strict et reçoivent des jetons du nouveau projet qu’ils financent en récompense. À la différence, le jalonnement de l’adénosine désaminase récompense les développeurs. Les fonds ne quittent pas le portefeuille du délégant, ce qui rend la méthode plutôt sécurisée. L’un de ces projets, Genius Yield, a vu ses pools ISPO dépasser 118 millions de dollars en vingt-quatre heures.

Le post Cardano est devenu le projet de cryptographie le plus développé sur GitHub en 2021 – Santiment est apparu pour la première fois sur BTC Wires.