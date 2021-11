Cardano est en panne, mais des partenariats stratégiques augmenteront son prix

Cardano (CCC :ADA-USD) la crypto-monnaie a baissé au cours des deux derniers mois. Même si ADA est classé numéro 6 par CoinMarketCap avec une valeur marchande de 68,9 milliards de dollars au 3 novembre, il est en fait plus élevé. Hier, il se négociait à 2,07 $ par jeton. C’est bien là où c’était il y a un mois et deux mois.

Source : Shutterstock

En fait, il y a tout juste un mois, j’ai écrit que Cardano était classé numéro 4 en termes de capitalisation boursière. C’était à l’époque où il se négociait à 2,27 $.

En plus de cela, son prix était d’environ 2,89 $ il y a deux mois. En d’autres termes, le prix de Cardano a baissé. Qu’est-ce qui se passe avec cette crypto?

Où en sont les choses pour Cardano

Comme je l’ai écrit le mois dernier, la crypto-monnaie a subi un hard fork en septembre. La fourche dure a été développée par IOHK, la société de promotion de la cryptographie, et a autorisé le lancement des contrats intelligents à partir du 12 septembre.

Cela le met en concurrence directe avec les développeurs qui écrivent des contrats intelligents sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) Plate-forme. Cependant, ils ont commencé à utiliser des contrats intelligents en 2015. De plus en plus de développeurs utilisent Ethereum pour leurs contrats intelligents, leurs applications décentralisées (dApps) et leurs jetons non fongibles (NFT).

En d’autres termes, Cardano est toujours dans une période de montée en puissance. Les développeurs commencent tout juste à se tourner vers sa plate-forme pour écrire de nouvelles dApps, des jeux décentralisés et plus encore.

Néanmoins, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano et PDG d’IOHK, prédit un énorme pic de trafic sur la plate-forme. En fait, IOHK essaie maintenant de s’y préparer en commençant le développement de «Layer 2.0», ou une deuxième plate-forme itérative Cardano.

Développements positifs récents

En septembre, Cardano a annoncé avoir signé un accord de partenariat avec Assiette (NASDAQ :ASSIETTE) réseau.

Selon Hoskinson, Cardano aidera Dish à fournir 8 millions d’identités numériques à ses clients. En mettant des identités sur la plate-forme blockchain de Cardano, elles deviennent plus privées et sécurisées. C’est parce que les identités deviennent immuables.

C’est également un très bon exemple de la façon dont les plateformes blockchain vont révolutionner les applications logicielles du monde réel. Cela tend également à rendre l’ADA plus précieux à long terme.

De plus, Dish créera un programme de fidélité basé sur la blockchain pour ses clients, tout comme les programmes de récompenses des compagnies aériennes.

Dans d’autres nouvelles, IOHK a annoncé un partenariat avec Chainlink Labs, une organisation de promotion à but non lucratif pour Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD). L’accord encouragera les développeurs de Chainlink à créer des contrats intelligents pour les applications Cardano DeFi. Ils seront également incités à fournir des données de marché en temps réel aux développeurs s’appuyant sur la chaîne Cardano.

Cela contribuera à déclencher le développement de contrats intelligents sur le réseau Cardano. Chainlink est une plate-forme « oracle », ce qui signifie qu’elle fournit des données électroniques externes spécifiques qui sont adaptées pour être utilisées dans des contrats intelligents spécifiques. Les contrats intelligents ont besoin de ces données oracle pour exécuter leurs applications.

Cela fonctionne avec les applications de finance décentralisée (DeFi) et rend l’accord bien adapté à l’objectif de contrat intelligent de Cardano.

Que faire avec Cardano

ADA construit lentement son utilité dans le monde réel. Cela implique de créer une vague de demande pour la crypto Cardano via les applications DeFi, les contrats intelligents et ses partenariats susmentionnés.

En conséquence, attendez-vous à ce que l’ADA augmente lentement au cours de l’année prochaine alors que les commerçants et le marché réalisent que la valeur totale verrouillée de Cardano (TVL) augmente.

En d’autres termes, à mesure que la demande augmente et que l’offre de jetons reste limitée, le prix de l’ADA devra augmenter. Pour le moment, il n’y a aucun moyen réel d’estimer jusqu’où il pourrait aller. Beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle la demande de Cardano augmentera.

Mais il va de soi qu’au cours de l’année prochaine, les développements d’IOHK porteront leurs fruits pour la plate-forme Cardano. En conséquence, attendez-vous à ce que son prix augmente considérablement.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Ethereum mais sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.