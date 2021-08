Cardano est prêt à suivre la trajectoire des prix 2018 de Litecoin, selon le commerçant vétéran Peter Brandt Crypto new media

L’analyste et trader vétéran Peter Brandt lance un avertissement aux détenteurs de Cardano, affirmant que la cinquième plus grande crypto-monnaie pourrait être sur le point de suivre la trajectoire de prix de Litecoin en 2018.

Le stratège cryptographique populaire dit à ses 549 300 abonnés sur Twitter que Cardano pourrait être au sommet de la fourchette de prix et faire face à une tendance à la baisse potentielle, similaire à ce que le Litecoin (LTC) a affiché au plus fort du marché baissier de 2018.

Selon le graphique de Brandt, Cardano pourrait imprimer une grande figure d’inversion technique sous la forme d’un motif tête et épaules avec un décolleté ou une zone de support clé à environ 1,00 $. Une figure de tête et d’épaules est souvent considérée par les traders comme le signe d’un marché baissier imminent. Un mouvement en dessous de la ligne de cou du modèle à 1,05 $, similaire à la trajectoire de Litecoin en 2018 lorsqu’il a dépassé le support à 105 $, pourrait confirmer la prédiction baissière de Brandt.

Son collègue crypto-analyste Capo est d’accord avec l’évaluation de Brandt mais dit que Cardano doit d’abord retirer le support avant qu’un renversement puisse avoir lieu.

« Ce soutien doit tenir, je suis d’accord. Et il est susceptible de tenir.

Adoptant une position opposée aux perspectives baissières de Brandt sur Cardano, le stratège et trader en cryptographie Michaël van de Poppe affirme que la plate-forme de contrats intelligents pourrait augmenter de 800% si elle récupère des niveaux clés contre Bitcoin.

“Si nous allons faire un fond autour de 2 800 satoshis [about $1.16], nous pouvons voir un commerce de 170% et généralement dépasser 190% sur la paire Bitcoin.

Je m’attends également à ce que la valeur du Bitcoin par rapport au dollar américain se porte bien. Donc, si nous entrons dans cette région (0,00008 pour ADA/BTC ou 3,17 $), cela entraînera probablement un mouvement de 400% à 800% sur le [ADA] Valeur du dollar américain, d’autant plus que le marché va se réchauffer à nouveau. »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/IM_VISUALS