Cardano est toujours en demande, mais est-ce suffisant pour un autre rallye Crypto new media

Depuis son lancement en 2017, le prix de Cardano s’est soumis à des fluctuations folles. Cependant, les dernières semaines ont été assez monotones pour ADA.

Au début de 2021, le prix de Cardano a considérablement augmenté. Il a dépassé son ATH 2018 (1,18 $) en mars. Après cela, son rallye a pris encore plus de vitesse et a atteint des sommets plus élevés sur les graphiques. En fait, le 16 mai, la valeur marchande d’ADA s’élevait à 2,47 $. Depuis le crash éclair de mai, cependant, le marché plus large de la cryptographie est au terme d’un fort recul.

Maintenant, alors que Cardano a également succombé, il a réussi à récupérer à un rythme assez meilleur que les autres alts sur le marché. De plus, au moment de la rédaction de cet article, son niveau ATH précédent semblait constituer un support solide.

En fait, au cours des derniers mois, Cardano a également été en mesure d’accumuler la demande institutionnelle et de détail. Ce facteur a, dans l’ensemble, aidé le prix de l’alt à rester à flot.

Des établissements toujours intéressés ?

Les six premiers mois de cette année ont vu 20 millions de dollars versés à Cardano. Suite à une baisse de l’intérêt institutionnel pour Bitcoin et Ethereum, 10 millions de dollars sont entrés sur le marché de Cardano au cours du seul mois de mai.

En fait, ADA est désormais le troisième plus grand avoir du fonds à grande capitalisation de Grayscale et dispose actuellement d’une allocation de 4,26%. De plus, Cardano a noué une série de partenariats remarquables avec Lykke Corp et COTI au cours des derniers mois.

Le flux d’investissements institutionnels et de partenariats de haut niveau, conjointement, ont pu produire des résultats immédiats pour le réseau et l’altcoin. La même chose ne devrait s’aggraver qu’avec le temps.

Notamment, le facteur de durabilité environnementale est l’une des principales raisons qui ont gardé les investisseurs institutionnels accrochés à cette alternative. De plus, les développements centrés sur l’écosystème qui sont prévus au cours des prochains mois rendent cette crypto encore plus attrayante pour les «grands» acteurs du marché à ce stade.

Y a-t-il une demande de détail?

À tout moment, les investisseurs préfèrent un retour sur investissement stable et le staking a été en mesure de le fournir. La demande de détail de Cardano a également augmenté au fil des mois. Ici, il faut également accorder le crédit à l’engouement pour le jalonnement. Par exemple, selon les données de Staking Rewards, les récompenses annuelles d’ADA tournent actuellement autour de la fourchette de 4 à 6 %.

En fait, le montant d’ADA mis en jeu n’a pas connu de baisse massive ces derniers temps. Ergo, il serait juste de dire que les investisseurs s’accrochent à leurs HODLings pour le long terme. Par exemple, le nombre de portefeuilles jalonnant ADA a principalement oscillé autour de la barre des 20 000 à 30 000. En outre, il est rarement tombé en dessous de ses creux de janvier ces derniers temps.

Au vu des solides fondamentaux et du vif intérêt constaté par les investisseurs institutionnels et particuliers, la valeur de Cardano devrait se multiplier dans les mois à venir.