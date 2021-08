Cardano et Solana clignotent des «signaux de boom», selon l’analyste de crypto Jason Pizzino Crypto new media

Un crypto-trader populaire pense que Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont le potentiel de générer des gains énormes au cours de la prochaine étape de la course haussière.

L’analyste du marché de la cryptographie Jason Pizzino partage avec ses 202 000 abonnés YouTube que Cardano et Solana émettent des signaux haussiers alors que le marché des actifs numériques se réchauffe.

Pizzino souligne qu’ADA est en tête du marché haussier aux côtés de Solana et Ethereum. Le jeton a connu un volume important au cours des trois dernières semaines alors qu’il remontait au niveau de prix de 2,95 $ et pourrait actuellement se consolider au-dessus de son précédent sommet de 2,50 $.

Le trader note que l’augmentation du volume hebdomadaire des transactions combinée à une cassure au-dessus du précédent record absolu est prometteuse pour une nouvelle hausse.

“Avant l’avenir, le volume pour moi [is a] bon signal pour le boom. Nous consolidons potentiellement au-dessus des sommets historiques. C’est exactement ce que nous voulons voir.

Quant au concurrent d’Ethereum, Solana, il voit une histoire similaire à celle de l’ADA. Maintenant que la plate-forme de contrat intelligent a dépassé son précédent record de 61 $ et se négocie actuellement à 112 $, Pizzino souhaite voir une période de réflexion au-dessus de son précédent sommet pour établir un nouveau niveau de support avant de redémarrer.

« Solana [is] similaire. Comme nous avons explosé, nous devons nous reposer à un moment donné. Et nous avons ce bon volume qui arrive, qui atteint de nouveaux sommets, c’est aussi de bons signes… Nous avons donc le gros volume [spike]. Est-ce que ça va prendre un peu de répit ? Probablement. Vous ne pouvez vous lever que quelques semaines avant de prendre une pause.

Pizzino souligne également l’importance de rester ancré lors de la négociation, car les prix exorbitants peuvent souvent obscurcir le jugement des investisseurs.

«Ça va être extrêmement bruyant là-bas dans l’espace crypto, et ça va être le chaos. Les gens disent : ‘Ça ne peut pas baisser. Les supercycles sont là. Bitcoin ne reverra plus jamais 100 000 $…’

Personnellement, je ne pense pas de cette façon. C’est pourquoi je veux garder les pieds sur terre, en particulier à travers la folie du marché de la cryptographie, car quatre de ces mots magiques qui ruinent toujours les investisseurs sont :

« Cette fois, c’est (c’est un mot) différent.

Et si nous avons appris de l’histoire, ce n’est généralement jamais si différent.

