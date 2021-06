Cardano implémente le premier contrat intelligent simple sur AlonzoBlue Testnet

in

Cardano (ADA) a conservé une partie de ses revenus des semaines qui ont précédé l’accident. Au moment d’écrire ces lignes, la cinquième crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 1,50 $ avec des pertes modérées sur le graphique hebdomadaire.

ADA avec des gains modérés sur le graphique journalier. Source : ADAUSDT Tradingview

ADA évolue avec le sentiment général du marché, indécis et sans direction claire. Cependant, le cas haussier de Cardano tourne autour du déploiement de ses capacités de contrat intelligent, et IOG, son développeur, a fait des progrès significatifs.

Début juin, cette société a lancé le premier testnet pour l’ère Alonzo de la plateforme, AlonzoBlue. Cette phase du développement de Cardano vise à mettre à l’épreuve sa plateforme de contrats intelligents, Plutus. Le service des médias d’IOG a annoncé :

Le premier contrat intelligent simple de Plutus a été exécuté avec succès cette semaine sur le réseau de test AlonzoBlue Cardano.

Tim Harrison, directeur marketing d’IOG, Nigel Hemsley, responsable de la livraison, et Dimitris Poulopoulos, responsable de la livraison, se penchent sur cette première exécution de contrat intelligent. Hemsley a déclaré que les opérateurs de groupes d’intérêt (SPO) ont géré des nœuds avec succès, ces membres de la communauté ont été un élément clé pour “résoudre de nombreux problèmes”.

Les pionniers et les partenaires d’IOG ont également géré leurs propres nœuds et ont commencé leurs premiers exercices. Tel que rapporté par NewsBTC il y a deux semaines, le testnet d’Alonzo aura plusieurs phases codées par couleur (bleu, blanc, violet et deux petites étapes appelées rouge et noir) avant son déploiement.

Chacun aura un ensemble spécifique d’objectifs et d’exercices que l’IOG et son participant doivent accomplir, de la phase privée à la phase publique. AlonzoBlue vérifiera les fonctionnalités de base du réseau, la distribution initiale de l’ADA aux SPO avec de simples scripts Plutus et autres. Poulopoulos a ajouté :

En fait, nous pouvons parler au nœud Alonzo. Un pionnier pourrait créer un contrat intelligent très simple et le mettre dans le grand livre. Ainsi, ils peuvent avoir leur premier contrat intelligent écrit contre notre réseau.

Où Cardano va-t-il ensuite?

Les contrats intelligents simples qui peuvent être mis en œuvre sur AlonzoBlue de Cardano peuvent avoir différentes applications, a déclaré Poulopoulos. Le responsable de la livraison d’IOG a déclaré que bien qu’Alonzo n’ait pas encore exécuté de contrat intelligent “plus élégant”, cela représente une étape majeure pour la plate-forme.

Pour le moment, la stabilité d’AlonzoBlue est la priorité. Ensuite, IOG passera à AlonzoWhite et SPO, pionniers et partenaires pour « faire tourner un » un nouveau nœud. Dans cette phase, les ingénieurs d’IOG intégreront des composants plus gros pour Plutus, a déclaré Hemsley.

IOG a reçu de nombreux retours de la communauté via GitHub et Discord, a ajouté Poulopoulos. Pour mettre fin à AlonzoBlue, les développeurs espèrent renforcer la confiance dans le réseau et ses composants. Le responsable de la livraison d’IOG a déclaré :