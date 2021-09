Cardano investit dans l’éducation DeFi, NFT et blockchain

L’espace des crypto-monnaies continue de s’étendre et les utilisateurs doivent être informés des différents aspects de l’industrie

Cardano est l’un des principaux projets de crypto-monnaie au monde. Au cours des dernières années, il a connu une croissance énorme et est maintenant devenu la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, juste derrière Ether et Bitcoin.

La branche commerciale et de capital-risque de Cardano, Emurgo, a annoncé hier lors du Cardano Summit 2021 qu’elle investirait 100 millions de dollars dans l’éducation à la crypto-monnaie. Les fonds seront destinés à éduquer les gens sur les efforts de blockchain sur Cardano.

Ils utiliseront également les fonds pour stimuler les solutions de financement décentralisé (DeFi) et de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain. Cardano est l’un des principaux rivaux d’Ethereum, et les fonds pourraient contribuer grandement à renforcer les applications NFT et DeFi actuellement disponibles sur la blockchain.

We will carry out an investment of 100 million dollars to accelerate the development of the Cardano ecosystem.

Please contact us if you would like to receive investment funds, our network, information and management support.

We will create a dedicated operation from 2022. https://t.co/m0uwiptMOx

— Ken Kodama (@KenKodama_Biz) September 26, 2021