Cardano: la recherche du fond aide les investisseurs

On dit que vous ne pouvez appeler qu’une seule fois un haut ou un bas. Aujourd’hui, avec une case cochée et en ce qui concerne cligner des yeux et vous l’avez manquée Cardano (CCC:ADA-USD) et les investisseurs de pièces de monnaie ADA, il pourrait être presque temps de sauvegarder le camion sur la valeur et un bas très significatif. Laisse-moi expliquer.

Source: Shutterstock

Bitcoin (CCC:BTC-USD). Ethereum (CCC:ETH-USD). Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Deux sur trois sont reconnus comme les plus grands actifs numériques du marché de la cryptographie. Et pour de bonnes raisons, comme la plupart des investisseurs ayant leur pouls sur le marché le savent. En fait, une couverture financière vertigineuse sur BTC et ETH nous informe quotidiennement de l’importance de ces deux actifs numériques.

Qu’est-il arrivé aux dernières nouvelles en Pomme (NASDAQ:AAPL) allumer un feu sous Wall Street?

Et l’autre crypto retient sa part d’attention? Jusqu’à cette semaine, Dogecoin incarnait le pire type d’excès spéculatifs dans ce marché en évolution et important grâce à la célébrité et au FOMO axé sur les mèmes. Remercier Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk et le nouveau cadre de Redditors swing-from-the-fences de 2021.

Cardano et le marché

Pour être honnête, il existe d’autres pièces de plaisanterie autres que DOGE. C’est le Far West alors que les investisseurs poursuivent une prolifération de pièces de monnaie alternatives semblables à de l’huile de serpent avec des promoteurs ou des programmeurs trop heureux de leur donner ce qu’ils veulent. En fait, aujourd’hui, l’envie insatiable a aidé à lancer plus de 9 000 alt coins. Mais le marché de la cryptographie ne se limite pas à la BTC et à l’ETH par rapport à tout le reste.

Aujourd’hui, il y a une troisième pièce à considérer comme la vraie affaire. Entrez l’ADA de Cardano.

Créée en 2017 par l’un des cofondateurs d’Ethereum, ADA possède le genre de pedigree intégré d’une deuxième société créée par Microsoft (NASDAQ:MSFT) Bill Gates ou Elon Musk de Tesla le mériteraient. Mais le vrai mérite de Cardano réside dans ce qu’il apporte à la table. Et c’est la blockchain open source et preuve d’enjeu de la plate-forme.

La technologie de Cardano est tout simplement plus rapide et moins gourmande en énergie que ses concurrents. Et que ce soit utilisé pour se prémunir contre les produits de détail contrefaits ou pour permettre aux entreprises agricoles de suivre les produits de la graine à votre estomac, ce n’est peut-être pas sexy, mais c’est extrêmement important.

Nouvelles sur l’Horizon

De plus, si les investisseurs veulent le scintillement, le glamour et les manchettes, aujourd’hui et comme l’ETH, la valeur d’utilité d’ADA a de bonnes nouvelles à l’horizon.

Cardano se dirige vers le marché émergent des jetons non fongibles (NFT). Les NFT sont des propriétés numériques uniques composées de fichiers vidéo, audio et autres stockés sur la technologie du grand livre numérique Ethereum. Cela s’apparente à l’art numérique.

Ouais, alors?

Surtout et sans juger les autres goûts et valeurs, comprenez que certains NFT ont déjà changé de mains, numériquement bien sûr, pour des dizaines de millions de dollars.

De plus, les NFT deviennent vraiment encore plus gros, au sens figuré et littéralement. La NBA vend déjà des cartes à collectionner numériques. Géant des enchères en ligne eBay (NASDAQ:EBAY) est sérieux au sujet de la musculature dans l’action. Même la Bourse de New York crée des NFT célébrant les introductions en bourse historiques et les cotations directes.

Tableau des prix hebdomadaires de Cardano et du dollar américain

Source: Graphiques par TradingView

Ok, alors comment mettre la main sur Cardano? Vous pouvez essayer Coinbase (NYSE:PIÈCE DE MONNAIE). Mais avant de dépenser des USD pour la pièce alternative, il peut s’avérer tout aussi intelligent d’apprécier le tableau des prix d’ADA et de s’en approprier.

Dans ADA et tout comme d’autres cryptos, la volatilité excessive est suffisante pour rendre les imbéciles et les dieux des taureaux, des ours et des deux au quotidien. Ce n’est pas celui de ton grand-père Coca Cola (NYSE:KO) Stock. À cette fin, au cours des deux dernières semaines de négociation, le jeton a grimpé de 60% pour atteindre un peu plus de 2,50 $. Je vais prendre un bout de chapeau mérité. J’ai appelé le sommet de la pièce ADA, enfin un peu en quelque sorte, au début de mars avec des actions rapportant environ 1,12 $.

Ce n’est pas que passer de A à B ou plutôt des niveaux de mars au récent sommet était facile. C’était loin d’être linéaire. De plus, aujourd’hui ou plutôt cette semaine, une cryptographie plus large avec des doigts blâmables pointés sur les régulateurs chinois a envoyé ADA plonger dans un test de la ligne de tendance et du support de Fibonacci à près de 1 $. Et aujourd’hui, plus précisément? Disons simplement que les taureaux ont riposté avec force.

Actuellement et lors de la session de découverte des prix de jeudi, le jeton Cardano a augmenté d’environ 20%. Cela évoque presque une réaction «ho-hum». De manière appréciative cependant, le gain fait suite à la rafale de 50% d’hier après un défi réussi du niveau du dollar. Et c’est une tonne de volatilité, même pour ADA.

«Ils» savaient bien sûr que cela tiendrait. Mais la réalisation d’hier est une histoire ancienne et un recul très éloigné de ce que les commerçants voient collectivement dans ADA en ce moment. Intraday, c’est quelque part aux alentours de 1,75 $ ou plus précisément, 1,7653423429 $ pour les Redditors chargés de garder l’action réelle et surréaliste.

Une stratégie

En bas ou plutôt, en appréciant la ligne de prix ondulante, je conseillerais simplement de ne pas risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre en achetant la pièce Cardano. Et si vous êtes comme moi, plutôt que les écrasants «eux» responsables des escapades quotidiennes et théâtrales d’ADA, attendant un chandelier hebdomadaire interminablement long pour naviguer dans le tir à la corde d’aujourd’hui autour d’une étendue évidemment importante mais large de prix ADA, fait sens calculé dans notre livre.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.