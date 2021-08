Cardano lance des contrats intelligents dans le premier testnet | Invezz

in

Cardano (ADA / USD) est un projet de cryptographie qui a beaucoup attiré l’attention cette année. Il a publié plusieurs mises à jour au début de 2021, le rapprochant de plus en plus de l’introduction de contrats intelligents, et l’enthousiasme pour les possibilités que cette décision pourrait apporter a fait monter son prix en flèche.

Maintenant, le testnet Alonzo du projet est entré dans sa phase violette, selon l’annonce publiée par IOHK ce vendredi 6 août. Entrer dans cette phase est un grand pas pour Cardano, car cela l’a rapproché plus que jamais de l’intégration des contrats intelligents à son réseau réel.

Cependant, pour le moment, les contrats ne sont disponibles que sur le testnet. Mais, il convient de noter que le testnet est entièrement public et entièrement fonctionnel. Cela signifie que tout membre du programme pionnier Plutus, l’opérateur du groupe de parties prenantes et même les échanges peuvent participer et effectuer leurs propres tests au sein du testnet.

Quelle est la prochaine étape?

Avant la phase pourpre, Cardano avait des testnets d’Alonzo Blie et d’Alonzo White. Alonzo Blue était limité à seulement 50 utilisateurs, tandis qu’Alonzo White pouvait accueillir 10 fois ce nombre, mais ce n’était encore que 500 personnes. Alonzo Purple, cependant, n’a pas de limite connue.

La prochaine étape consistera à implémenter le testnet Alonzo sur le réseau principal Cardano, ce qui nécessitera un hard fork. Cependant, la date de l’événement hard fork n’est pas encore décidée, ou du moins l’équipe derrière Cardano ne l’a pas révélée. Cependant, la communauté ne devrait pas attendre trop longtemps, car la date exacte devrait être annoncée à la mi-août, c’est-à-dire dans environ une semaine.

Après cela, on pense que le hard fork pourrait avoir lieu du début à la mi-septembre, après quelques sous-étapes. C’est la stratégie de mise en œuvre d’IOHK, que l’entreprise a décidé de partager il y a quelques mois, en mai.

Pour le moment, la société essaie toujours de décider qui seront les principaux candidats pour le nœud qui sera lancé lors de l’événement HFC. Et enfin, en regardant la situation dans son ensemble, le lancement d’Alonzo marquera la fin de l’ère Goguen de Cardano, dont le but est d’apporter des contrats intelligents à l’écosystème Cardano.

