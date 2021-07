Cardano lance la dernière version d’Alonzo Testnet, baptisée Alonzo White

Avec 150 000 participants de plus de 100 pays pour leur concert en ligne révolutionnaire “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel”, métallurgistes symphoniques finlandais/britanniques/néerlandais SOUHAITE NUIT a battu des records et, une fois de plus, a réécrit l’histoire du métal pendant la période la plus difficile pour la musique du monde entier. Partageant […] More