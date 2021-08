Cardano lance le programme Bug Bounty en passe de devenir la blockchain la plus testée et la plus entretenue avec diligence ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





La récente vague de cyberattaques semble avoir ébranlé les perspectives de sécurité des échanges cryptographiques et des réseaux blockchain, car la Fondation Cardano appelle désormais les pirates informatiques à participer à un hackathon généreux.

Déterrer les vulnérabilités de Cardano

Dans l’annonce de jeudi, la fondation a révélé qu’elle s’était associée à HackerOne, une communauté mondiale de pirates informatiques avec une présence physique à Londres, à New York, à Singapour et aux Pays-Bas, la décrivant comme “peut-être le partenaire de sécurité le plus important au monde. ” dans le but de tester les prouesses de ses hackers éthiques pour détecter tout bug de performance qui pourrait présenter des vulnérabilités critiques ou un risque pour le réseau de Cardano.

Les pirates qui réussiraient à trouver des vulnérabilités et à les signaler pour réparation avant que des dommages sérieux ne soient occasionnés se verraient attribuer un montant de prime non spécifié.

En confirmant le partenariat avec la fondation Cardano, le responsable de compte de HackerOne, Tor Abrams, a révélé que son équipe testait, recherchait et signalait en toute sécurité les faiblesses de sécurité du monde réel pour les organisations de tous les secteurs et surfaces d’attaque.

« Aucune organisation n’est à l’abri des failles de sécurité. La seule solution est de les trouver et de les réparer avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels. Les pirates éthiques peuvent trouver des vulnérabilités que les scanners automatisés omettent, en pensant de manière créative et en identifiant les endroits où les bogues pourraient être “enchaînés” pour fournir un exploit », a-t-il déclaré.

HackerOne, qui permet aux organisations d’accéder à la plus grande communauté de pirates informatiques de la planète, s’est taillé une place de choix en tant qu’organisation renommée de détection et de prévention des bogues de pirates informatiques éthiques avec une expérience intéressante dans la résolution de mystères logiciels dans des organisations telles que Goldman Sachs, le Département américain de la Défense, Dropbox entre autres.

Le chef de projet de Cardano, Jeremy Firster, a également applaudi le partenariat, notant que cette étape aiderait Cardano à devenir la blockchain la plus testée et la mieux entretenue et que c’était un signal clair aux parties prenantes des valeurs qu’elles accordaient à la sécurité et à la sécurité publique.

Les cyberattaques en hausse

Ce partenariat stratégique intervient même après qu’une liste d’échanges comprenant des réseaux blockchain tels que Poly Network, Binance Smart Chain, Bitfinex, KuCoin, entre autres, ait été victime de piratages perdant des milliards d’actifs clients ou connaissant des pannes de réseau. Les équipes de développement s’affirment de plus en plus sur ce danger, encourageant les communautés de hackers à tenter de pirater leurs systèmes pour identifier les failles qui pourraient entraîner la perte imminente des actifs des clients ou des fonds pour des avantages.

Selon les statistiques, environ 76% des hackers sont motivés par les primes, 85% d’entre eux le font pour apprendre à élargir leur compréhension tandis qu’environ 62% le font pour faire progresser leur carrière. Seule une poignée, environ 47% sont de véritables attaquants chapeaux blancs visant à pénétrer les systèmes dans le but de trouver des vulnérabilités et de protéger les réseaux contre les cyberattaques.