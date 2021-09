Cardano le seul Top 10 en vert (Week-end Watch)

Hier, les marchés de la cryptographie ont connu un autre bain de sang initié une fois de plus par la Chine. Bitcoin a perdu 4 000 $ en quelques minutes, mais a réussi à effectuer une récupération partielle à partir de maintenant. La plupart des altcoins ont encore plus souffert, et certains n’ont pas réussi à rebondir de manière décisive, y compris l’ETH, qui se situe toujours en dessous de 3 000 $.

Tentative de récupération de Bitcoin

Les derniers jours se sont en fait bien passés pour la principale crypto-monnaie. Il s’était remis de la baisse des prix de moins de 40 000 $ et avait ajouté plusieurs milliers de dollars de valeur.

Cela a culminé avec le nouveau test d’hier de 45 000 $, qui est devenu un sommet sur plusieurs jours. À ce stade, cependant, alors que les taureaux se préparaient à une nouvelle flambée des prix, la banque centrale chinoise a décidé de rappeler au monde sa politique hostile à l’égard de l’industrie de la crypto-monnaie.

La dernière déclaration de l’institution, qui aurait été publiée quelques semaines auparavant, interdisait aux organisations financières, aux sociétés de paiement et aux plateformes Internet de faciliter les échanges de crypto-monnaie.

Comme cela arrive généralement lorsque la Chine s’attaque à l’espace des actifs numériques, les prix chutent immédiatement. Le bitcoin a durement chuté car il a perdu plus de 4 000 $ en une heure.

Après avoir atteint un creux d’environ 40 600 $, les taureaux se sont intensifiés et ont lancé un coup de pouce. Dans les heures qui ont suivi, BTC a récupéré près de 3 000 $ et a brièvement dépassé 43 000 $. À l’heure actuelle, cependant, l’actif a perdu du terrain et s’élève actuellement à environ 42 500 $.

BTCUSD. Source : TradingView

ETH inférieur à 3 000 $ ; Seulement ADA en vert

Les pièces alternatives ont encore plus souffert que leur leader lors du bain de sang d’hier. Ethereum est passé d’un maximum quotidien de 3 100 $ à un minimum de 2 750 $. Bien qu’il ait également récupéré du terrain depuis lors, le deuxième plus grand crypto est toujours bien en dessous du prix convoité de 3 000 $.

Sur une échelle de 24 heures, la plupart des alts sont encore bien en rouge. Cela inclut Binance Coin (-6%), Ripple (-4%), Solana (-2,5%), Polkadot (-6%), Dogecoin (-5%), Avalanche (-4%), et Terra (-2,5 %).

Cardano fait partie des très rares exceptions avec une légère augmentation de 2%. En conséquence, ADA se situe au-dessus de 2,3 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Parmi les altcoins à faible capitalisation, Celer Network est le gagnant le plus impressionnant, avec une augmentation de 27% à 0,16 $. En revanche, Huobi Token (-24 %), Filecoin (-13 %), Curve DAO Token (-11 %), NEAR Protocol (-11 %), Bitcoin SV (-10 %) et Dash (-10 %) ont le plus perdu.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a chuté de près de 200 milliards de dollars en une journée, mais en a récupéré environ la moitié et s’élève actuellement à 1,9 billion de dollars.

