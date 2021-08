Cardano marque un coin baissier alors que le prix de l’ADA dépasse les 100% au troisième trimestre

La perspective baissière apparaît également car le RSI quotidien de Cardano reflète des sentiments de surachat. Cependant, l’euphorie entourant le lancement des contrats intelligents de Cardano et leur légère corrélation avec Bitcoin gardent intacts les espoirs haussiers.

Le dernier rallye du marché de Cardano (ADA) a déclenché une tendance baissière classique qui menace de faire baisser ses prix jusqu’à 15 %.

Surnommé un biseau ascendant, le modèle de manuel se forme lorsque le prix se consolide entre la résistance en pente ascendante et les lignes de tendance de support. Son apparition déclenche généralement un retournement baissier, confirmé par une cassure volumineuse sous la ligne de tendance inférieure.

L’objectif de profit lors d’un mouvement aussi négatif devient aussi bas que la hauteur maximale du coin.

ADA / USD coche actuellement toutes les cases pour former un motif en coin descendant, comme le montre le graphique ci-dessous. La paire s’attend maintenant à une cassure négative sous sa ligne de tendance de support du coin, ce qui pourrait déclencher une correction vers la moyenne mobile exponentielle 50-4H (50-4H EMA ; la vague violette) autour de 2,45 $.

Graphique des prix Cardano 4H avec formation potentielle de biseau ascendant. Source : TradingView

Cet objectif de coin est à un peu plus de 15 % inférieur aux taux ADA/USD actuels (~ 2,90 $).

“Une fois la zone cible atteinte, cela montrera si Cardano parvient à rebondir à partir de là ou se prépare simplement à d’autres poursuites à la baisse”, a corroboré Vince Prince, un analyste de marché indépendant, dans un rapport séparé basé sur le même écart à la hausse. Modèle.

L’objectif du coin Prince pour le jeton Cardano était proche de 2,24 $.

Les taureaux pointent vers l’adoption massive de l’ADA

Les perspectives à la baisse sont apparues après que Cardano a bondi de plus de 100% au cours du trimestre à ce jour, atteignant un record de 2,97 $ sur la bourse Binance lundi.

Los comerciantes elevaron sus ofertas por ADA / USD después de que el creador de Cardano, Charles Hoskinson, finalizara la integración de una característica de contratos inteligentes tan esperada en la cadena de bloques de Cardano a través de la actualización “Alonzo” programada para el 12 de septembre.

La nouvelle a fait naître l’espoir que Cardano rivaliserait directement avec Ethereum, la plus grande plate-forme de contrats intelligents, qui a été confrontée à la congestion du réseau et à des frais plus élevés. En conséquence, la demande pour l’actif natif ADA de Cardano n’a cessé de croître.

Imaginez maintenant combien de $ ADA vous injecteriez s’il y avait de vrais projets utilisant vos contrats intelligents. – Barbe Noire (@crypto_blkbeard) 22 août 2021

L’analyste du marché des crypto-monnaies, Lark Davis, a noté que si Cardano parvient à atteindre la même capitalisation boursière qu’Ether, le prix de l’ADA passera à 10 $ par jeton. Mais il a rappelé qu’il y avait plus d’acteurs dans l’écosystème des contrats intelligents qui attendaient de détrôner Ethereum.

“S’il ne s’agissait que d’Ethereum contre Cardano, ce serait une bataille de plate-forme beaucoup plus claire”, a tweeté Davis.

« Mais nous avons aussi BSC, Polygon, Solana, Terra, Avalanche, Zilliqa, Elrond, Polkadot et bien d’autres à la recherche de parts de marché. Beaucoup d’entre eux sont beaucoup plus avancés en termes de construction d’écosystèmes. »

L’analyste a ajouté que l’ADA / USD pourrait connaître un recul après le lancement des contrats intelligents de Cardano, citant l’effet populaire “acheter la rumeur, vendre la nouvelle”. Il a conseillé aux acheteurs potentiels d’ADA d’attendre une correction.

Au moins un indicateur technique indiquait également une correction imminente sur le marché de Cardano. Surnommé l’indice de force relative, l’indicateur de dynamique a renvoyé une lecture supérieure à 70, signalant que l’évaluation actuelle d’ADA dépasse sa demande.

La lecture de l’indicateur de force relative quotidienne ADA / USD est de 82,91. Source : TradingView

Corrélation Bitcoin

Bitcoin est un autre catalyseur qui semble avoir joué un rôle clé dans l’augmentation des taux ADA/USD.

La crypto-monnaie de référence agit généralement comme un précurseur pour les actifs numériques concurrents. Quand il monte, la plupart des principaux altcoins emboîtent le pas; De même, son déclin déclenche des ventes massives sur le reste du marché de la cryptographie.

Les données fournies par Crypto Watch montrent que l’efficacité de corrélation sur un an entre Bitcoin et Cardano est de 0,40. Cela signifie qu’il y a 40% de chances que BTC/USD et ADA/USD évoluent dans la même direction. Fait intéressant, la corrélation de Cardano avec Bitcoin est également l’une des plus faibles parmi les altcoins.

Corrélation de Bitcoin avec des altcoins, y compris Cardano. Source: Crypto Watch

Cependant, la corrélation Bitcoin-Cardano sur une période de 30 jours devient 0,53. Pendant ce temps, les dernières 24 heures ont révisé la corrélation à 0,60, montrant que les prix ADA / USD sont toujours influencés par les tendances intermédiaires des prix BTC / USD.

Dans le détail, le prix du Bitcoin s’est également redressé au troisième trimestre, à plus de 47% au moment de la rédaction de cet article. Il a récemment atteint un sommet de 50 505 $ sur trois mois sur l’échange Coinbase et, comme Cardano, a commencé à se consolider latéralement près de son sommet local.

Mais Dmitry Machikhin, PDG de Pressman Capital Investment Fund, a noté que Cardano formait une ligue à part, étant donné sa corrélation plus faible avec Bitcoin par rapport aux autres altcoins. En conséquence, les taux de change ADA / USD pourraient continuer à grimper pour le reste de 2021, quelles que soient les tendances des prix du Bitcoin.

Il a dit à Cointelegraph :

“Malgré l’affichage d’un nouveau record historique de 2,97 $, une clôture annuelle de 5 $ ne peut être exclue quelle que soit la direction du Bitcoin ou d’autres altcoins importants.”

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.